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Maserati відмовився
від двигуна Ferrari

Maserati відмовився від двигуна Ferrari
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 09:51

Maserati відмовився від двигуна Ferrari

Пропонуємо до обговорення:
Maserati планує оснащувати свої автомобілі двигуном власної розробки. Йдеться про новий твін-турбо двигун V6 потужністю 542 к.с., який замінить 3,0 л мотор V8 від Ferrari.

Дивися повний текст Maserati відмовився від двигуна Ferrari.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 09:51

Зачем так форсировать мотор? Чтобы ресурс был поменьше и следующая покупка побыстрее?
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 10:35

А Вы действительно считаете, что такие машины покупают, когда на "старой" машине ресурс закончился ? :)
LutsMan
 
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