У Пенсійному Фонді наразі достатній брак коштів.
Дивися повний текст Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді зробили заяву.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 11:05
Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді зробили заяву.
Додано: Нед 28 чер, 2020 11:05
Нужно мыслить шире и принимать стратегические решения - отмена пенсий.
Додано: Нед 28 чер, 2020 11:41
Правильно. Нужно прекратить платить налоги этим дармоедам и ворам.
Зе-Чмо
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