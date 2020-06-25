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Пільгові пенсії в Україні
скасують: в Пенсійному фонді...

Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:05

Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді...

Пропонуємо до обговорення:
У Пенсійному Фонді наразі достатній брак коштів.

Дивися повний текст Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді зробили заяву.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:05

Нужно мыслить шире и принимать стратегические решения - отмена пенсий.
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:41

  ruvex написав:Нужно мыслить шире и принимать стратегические решения - отмена пенсий.

Правильно. Нужно прекратить платить налоги этим дармоедам и ворам.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:05

Очень много пенсов которые в 50 лет на пенсии очен много спецпенсий и еще больше хитровыеных которые себе накрутили пенсию . а как обнулить пир если судьи уже имеют решение об неконституционности уменшения пенсий а там пенсии от 1000 долл???
l4567
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:19

Сначала пусть создадут рабочие места! Никакому 50 летнему не интересно сидеть на этой пенсии..Забрать забрали, что взамен?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:26

Начните с уменьшений пенсий судьям. пенсия судьи 50000 грн. один судья получает как 30 обычных пенсионеров. пожизненная пенсия в 2000$ самым "честным" судьям, как говорит Швондер "это какой-то позор"
acidw1
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