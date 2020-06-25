У Пенсійному Фонді наразі достатній брак коштів.
Дивися повний текст Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді зробили заяву.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 11:05
Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді зробили заяву.
Додано: Нед 28 чер, 2020 11:05
Нужно мыслить шире и принимать стратегические решения - отмена пенсий.
Додано: Нед 28 чер, 2020 11:41
Правильно. Нужно прекратить платить налоги этим дармоедам и ворам.
Зе-Чмо
Додано: Нед 28 чер, 2020 12:05
Очень много пенсов которые в 50 лет на пенсии очен много спецпенсий и еще больше хитровыеных которые себе накрутили пенсию . а как обнулить пир если судьи уже имеют решение об неконституционности уменшения пенсий а там пенсии от 1000 долл???
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:19
Сначала пусть создадут рабочие места! Никакому 50 летнему не интересно сидеть на этой пенсии..Забрать забрали, что взамен?
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:26
Начните с уменьшений пенсий судьям. пенсия судьи 50000 грн. один судья получает как 30 обычных пенсионеров. пожизненная пенсия в 2000$ самым "честным" судьям, как говорит Швондер "это какой-то позор"
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