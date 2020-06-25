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Пільгові пенсії в Україні
скасують: в Пенсійному фонді...

Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:05

Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді...

Пропонуємо до обговорення:
У Пенсійному Фонді наразі достатній брак коштів.

Дивися повний текст Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді зробили заяву.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:05

Нужно мыслить шире и принимать стратегические решения - отмена пенсий.
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:41

  ruvex написав:Нужно мыслить шире и принимать стратегические решения - отмена пенсий.

Правильно. Нужно прекратить платить налоги этим дармоедам и ворам.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:05

Очень много пенсов которые в 50 лет на пенсии очен много спецпенсий и еще больше хитровыеных которые себе накрутили пенсию . а как обнулить пир если судьи уже имеют решение об неконституционности уменшения пенсий а там пенсии от 1000 долл???
l4567
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:19

Сначала пусть создадут рабочие места! Никакому 50 летнему не интересно сидеть на этой пенсии..Забрать забрали, что взамен?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:26

Начните с уменьшений пенсий судьям. пенсия судьи 50000 грн. один судья получает как 30 обычных пенсионеров. пожизненная пенсия в 2000$ самым "честным" судьям, как говорит Швондер "это какой-то позор"
acidw1
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:32

Судьям низзя понизить, они сразу бегут в суд..суд говорит Не законно это
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:44

Прожитковий мінімум 2118,а мама з двома дітками отримує 860 гривень,як прожити утрьох на таку виплату?Пенсіонер хоч отримує 1700,а ще багато таких які працюють на роботах,і вигнати їх не можна,бо їм треба онуків навчати.Тут вибачте дітей нема за що нагодувати,а вони внуків навчають.У нас в країні напевне найбільший бардак,аніж в інших.
tetanalabunska24
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:56

Re: Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді..

Вот прям достаточно средств?....
Пишу каждый раз про дыру в 170 млрд грн в ПФ, и чето удаляют это сообщение постоянно....
так что там с этой дырой? Нашли уже почему? Посадили виноватых? Вернули в бюджет с..еное?
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:59

Re: Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді..

  tetanalabunska24 написав:Прожитковий мінімум 2118,а мама з двома дітками отримує 860 гривень,як прожити утрьох на таку виплату?

А чому взагалі вас хтось (хоча відомо хто - платники податків) мають утримувати? За гарні очі? Дітей заводити, не маючи стабільного доходу - це просто безвідповідальність
Faceless
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