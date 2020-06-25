У Пенсійному Фонді наразі достатній брак коштів.
Дивися повний текст Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді зробили заяву.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 11:05
Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді зробили заяву.
Додано: Нед 28 чер, 2020 11:05
Нужно мыслить шире и принимать стратегические решения - отмена пенсий.
Додано: Нед 28 чер, 2020 11:41
Правильно. Нужно прекратить платить налоги этим дармоедам и ворам.
Зе-Чмо
Додано: Нед 28 чер, 2020 12:05
Очень много пенсов которые в 50 лет на пенсии очен много спецпенсий и еще больше хитровыеных которые себе накрутили пенсию . а как обнулить пир если судьи уже имеют решение об неконституционности уменшения пенсий а там пенсии от 1000 долл???
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:19
Сначала пусть создадут рабочие места! Никакому 50 летнему не интересно сидеть на этой пенсии..Забрать забрали, что взамен?
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:26
Начните с уменьшений пенсий судьям. пенсия судьи 50000 грн. один судья получает как 30 обычных пенсионеров. пожизненная пенсия в 2000$ самым "честным" судьям, как говорит Швондер "это какой-то позор"
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:32
Судьям низзя понизить, они сразу бегут в суд..суд говорит Не законно это
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:44
Прожитковий мінімум 2118,а мама з двома дітками отримує 860 гривень,як прожити утрьох на таку виплату?Пенсіонер хоч отримує 1700,а ще багато таких які працюють на роботах,і вигнати їх не можна,бо їм треба онуків навчати.Тут вибачте дітей нема за що нагодувати,а вони внуків навчають.У нас в країні напевне найбільший бардак,аніж в інших.
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:56
Re: Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді..
Вот прям достаточно средств?....
Пишу каждый раз про дыру в 170 млрд грн в ПФ, и чето удаляют это сообщение постоянно....
так что там с этой дырой? Нашли уже почему? Посадили виноватых? Вернули в бюджет с..еное?
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:59
Re: Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді..
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