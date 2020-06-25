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Пільгові пенсії в Україні
скасують: в Пенсійному фонді...

Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 15:15

  Faceless написав:
  tetanalabunska24 написав:Прожитковий мінімум 2118,а мама з двома дітками отримує 860 гривень,як прожити утрьох на таку виплату?

А чому взагалі вас хтось (хоча відомо хто - платники податків) мають утримувати? За гарні очі? Дітей заводити, не маючи стабільного доходу - це просто безвідповідальність


Неуважаемый мною модератор, Украина самая нищая страна в Европе с вымирающим населением стала стараниями таких как Вы, которые размышляют примерно так же как Вы, больше того вы растите и культивируете в стране таких как Вы, которые считают - "если ты дурак или бедный, то рожай и будешь бедным. Если умный, вообще никого не рожай, а бедных вообще надо стерилизовать", вот эта политика/культивируемое мнение и направлена на вымирание и запрограммированную бедность в стране и поддержку данной тенденции в будущем так как включается замкнутый круг бедности и вымирания страны, а вместо того что бы решать проблему бедности и демографии, очень серьезный вопрос решить наступившую и еще более актуальную в будущем демографическую катастрофу в стране, такие как Вы и чиновники находят легкий для себя выход, если следовать их и Вашему мнению, то рожать в стране должны только обеспеченные люди, а это у нас получаются чиновники высокого уровня, судьи, прокуроры, СБУшники и т.д. которые все вместе составляют менее одного процента населения.



В конце концов, у всех людей еще оставшихся здесь и способных критически мыслить встает вопрос, есть государство на этой территории которая называется Украиной или его нет, я не фанат Саакашвили (у меня вообще нет идолов, просто привел его в пример, а то меня тут некоторые обвиняют в Кремлевской пропаганде, в чем михо пока не обвиняли), но согласен с михо, что в Украине нет государства, мое мнение его подменил режим внутренней оккупации страны и никаких внятных и вменяемых аргументов которые меня смогли бы переубедить я пока не слышал, а пришли мы к состоянию внутренней оккупации из за таких как Вы, которые считают и культивируют у лохтората следующие нарративы:

- рожать должны только богатые, зачем плодить нищету?
- да воруют, а где не воруют?
- да жулики, но они наши жулики!
- ты если бы туда попал, тоже бы начал воровать!
- ну и что что воруют, они хотя бы что то делают и вообще, кому сейчас хорошо, враг у ворот, война, смотреть надо что там делается!
- придут другие и станут воровать еще больше!
- да, в Украине всегда воровали!
- воруют, но з/п и пенсии платят!
- в девяностые еще хуже было!
- и пусть воруют, но хотя бы стабильность есть, а то Путин нападет!

То, за что в цивилизованном мире сажают в тюрьму, благодаря таким как Вы в Украине получилось трансформировать в национальную идею.

P.S. Украина-богатая страна, ее разворовывают 30 лет и никак разворовать не могут, прекрати воровать и денег хватит на все в том числе на соц защиту бедных и многодетных, надо всего лишь перестать воровать, пилить, жульничать, прикрыть схематоз на таможне и с НДС, и денег хватит, я убежден на все. В конце концов, сейчас уже стараниями таких как Вы, у оставшихся тут здравомыслящих и способных к критическому мышлению людей вопрос уже стоит так, есть в этой стране не то что дееспособное, а хоть какое то государство или его нет?
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:36

  l4567 написав:Очень много пенсов которые в 50 лет на пенсии очен много спецпенсий и еще больше хитровыеных которые себе накрутили пенсию . а как обнулить пир если судьи уже имеют решение об неконституционности уменшения пенсий а там пенсии от 1000 долл???


Сегодня, 28 июня, государственный праздник-День Конституции Украины.

Вчера в магазине услышал, как разговаривали между собой пара посетителей и говорили, что завтра гос. праздник-день проституции и поэтому в понедельник тоже выходной.

Я сейчас подумал, а как еще можно назвать этот праздник :?: если из всей Конституции Украины реально работает только одна ст. 161 Конституции Украины - День прийняття Конституції України є державним святом - Днем Конституції України а из законов работает только ст. 73 Кодекса законов о труде Украины-Святкові і неробочі дні-28 червня - День Конституції України.
У меня брат, медик, в соседней ветке я писал как его даже не смотря на решение Конституционного Суда Украины государство/чинуши кинули с пенсией, почитайте Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... самое интересное, что в своем решении по медикам КС Украины вопреки сформировавщейся практике когда аналогичные решения принимались по отношению к чинушам, в том числе к судьям, вот в этом решение по медикам, в отличие от тех по чинушам с судьями, КС Украины не указал механизм выполнения решения суда и какие нормы права/законы должны действовать/выполняться для выполнения решения суда, на что указал в своем отдельное мнение судьи КС Украины Сас С.В. по делу № 2-р/2019 почитайте Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... таким образом КС УКраина по медикам отдал на откуп чинушам данный вопрос, на который они положили мужской половой орган, как и получается и на сам КС Украины и его решение по пенсиям медикам, а вот по пенсиям чинушам и судьям в том числе КС Украины в своих решениях указывал как должны рассчитываться начисляться пенсии для чинуш, вот и получается, что даже КС Украины, гарант соблюдения Конституции считает, что в Украине есть белые люди чинуши и судьи и по ним он должен расписывать какие нормы права и аак должны начисляться им пенсии согласно решения КС Украины и есть афроукранцы-все остальные, по которым в своем решении КС Украины не должен указывать механизм выполнения его решения, полностью отдав его на откуп чинушам, которые положили с пробором на решение КС Украины в части льготного пенсионного обеспечения медиков. Вот и получается, что в Конституции Украины, записано, что все равны перед законом, а по факту имеем что нет, вот и имеем, что в Конституции Украины записано праздник-День Конституции, а народ начинает считать -день проституции т.к. чинуши вместе с судьями в том числе КС Украины, вертят на мужском половом органе законы и Конституцию Украины как хотят/как им выгодно, впрочем, чему удивляться, если лохторат привел к власти клоуна который раньше играл членом на рояли и показывал это шоу по ТВ на всю страну и придя к власти он продолжает то же самое шоу но уже со всей страной, ее законами и Конституцией в частности.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 17:52

Михалыч.
сильный пост.видно наболело.
со многим согласен.
но единственное,в чем прав не уважаемый вами и мной модератор,это в том,что раз уж нам довелось жить в таком государстве,рассчитывать надо только на себя.
Tabak
 
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