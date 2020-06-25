Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді...

Додано: Нед 28 чер, 2020 15:15

Faceless написав: tetanalabunska24 написав: Прожитковий мінімум 2118,а мама з двома дітками отримує 860 гривень,як прожити утрьох на таку виплату? Прожитковий мінімум 2118,а мама з двома дітками отримує 860 гривень,як прожити утрьох на таку виплату?

А чому взагалі вас хтось (хоча відомо хто - платники податків) мають утримувати? За гарні очі? Дітей заводити, не маючи стабільного доходу - це просто безвідповідальність А чому взагалі вас хтось (хоча відомо хто - платники податків) мають утримувати? За гарні очі? Дітей заводити, не маючи стабільного доходу - це просто безвідповідальність

Неуважаемый мною модератор, Украина самая нищая страна в Европе с вымирающим населением стала стараниями таких как Вы, которые размышляют примерно так же как Вы, больше того вы растите и культивируете в стране таких как Вы, которые считают - "если ты дурак или бедный, то рожай и будешь бедным. Если умный, вообще никого не рожай, а бедных вообще надо стерилизовать", вот эта политика/культивируемое мнение и направлена на вымирание и запрограммированную бедность в стране и поддержку данной тенденции в будущем так как включается замкнутый круг бедности и вымирания страны, а вместо того что бы решать проблему бедности и демографии, очень серьезный вопрос решить наступившую и еще более актуальную в будущем демографическую катастрофу в стране, такие как Вы и чиновники находят легкий для себя выход, если следовать их и Вашему мнению, то рожать в стране должны только обеспеченные люди, а это у нас получаются чиновники высокого уровня, судьи, прокуроры, СБУшники и т.д. которые все вместе составляют менее одного процента населения.В конце концов, у всех людей еще оставшихся здесь и способных критически мыслить встает вопрос, есть государство на этой территории которая называется Украиной или его нет, я не фанат Саакашвили (у меня вообще нет идолов, просто привел его в пример, а то меня тут некоторые обвиняют в Кремлевской пропаганде, в чем михо пока не обвиняли), но согласен с михо, что в Украине нет государства, мое мнение его подменил режим внутренней оккупации страны и никаких внятных и вменяемых аргументов которые меня смогли бы переубедить я пока не слышал, а пришли мы к состоянию внутренней оккупации из за таких как Вы, которые считают и культивируют у лохтората следующие нарративы:- рожать должны только богатые, зачем плодить нищету?- да воруют, а где не воруют?- да жулики, но они наши жулики!- ты если бы туда попал, тоже бы начал воровать!- ну и что что воруют, они хотя бы что то делают и вообще, кому сейчас хорошо, враг у ворот, война, смотреть надо что там делается!- придут другие и станут воровать еще больше!- да, в Украине всегда воровали!- воруют, но з/п и пенсии платят!- в девяностые еще хуже было!- и пусть воруют, но хотя бы стабильность есть, а то Путин нападет!То, за что в цивилизованном мире сажают в тюрьму, благодаря таким как Вы в Украине получилось трансформировать в национальную идею.P.S. Украина-богатая страна, ее разворовывают 30 лет и никак разворовать не могут, прекрати воровать и денег хватит на все в том числе на соц защиту бедных и многодетных, надо всего лишь перестать воровать, пилить, жульничать, прикрыть схематоз на таможне и с НДС, и денег хватит, я убежден на все. В конце концов, сейчас уже стараниями таких как Вы, у оставшихся тут здравомыслящих и способных к критическому мышлению людей вопрос уже стоит так, есть в этой стране не то что дееспособное, а хоть какое то государство или его нет?