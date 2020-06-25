Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді...

Михалыч.
сильный пост.видно наболело.
со многим согласен.
но единственное,в чем прав не уважаемый вами и мной модератор,это в том,что раз уж нам довелось жить в таком государстве,рассчитывать надо только на себя.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 17:52
Михалыч.
сильный пост.видно наболело.
со многим согласен.
но единственное,в чем прав не уважаемый вами и мной модератор,это в том,что раз уж нам довелось жить в таком государстве,рассчитывать надо только на себя.
Додано: Нед 28 чер, 2020 18:34
А бывает и так сегодня есть доход, а завтра бабах и нет. Вы я так понимаю с этим не сталкивались?
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