Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді...

Додано: Нед 28 чер, 2020 19:47

Tabak написав: Михалыч.

сильный пост.видно наболело.

со многим согласен.

но единственное,в чем прав не уважаемый вами и мной модератор,это в том,что раз уж нам довелось жить в таком государстве,рассчитывать надо только на себя. Михалыч.сильный пост.видно наболело.со многим согласен.но единственное,в чем прав не уважаемый вами и мной модератор,это в том,что раз уж нам довелось жить в таком государстве,рассчитывать надо только на себя.

Согласен и даже не спорил с тем, что только на себя можно рассчитывать в этой стране, а Faceless по совместительству модератору-очередной минус в моих глазах, вместо того, что бы вступить в дискуссию и как в цивилизованных странах это происходит приводить свои аргументы в защиту своей позиции и контраргументы против моих доводов, он просто тупо удалил мои посты, как всегда без объяснения причин чем нарушил даже правила форума которые они сами и придумали.......но для него это уже прогресс, у меня был случай когда не уважаемый мною модератор-Faceless (собственно говоря после этого он и стал мною не уважаемым) позволил себе редактировать мой пост, кардинально изменив тем самым мои мысли которые я изложил и фактически выдав свои мысли/позицию за мою и второй случай когда он написал на форуме где находится IP адрес одного их форумчан когда Faceless не понравилось то, что написал был этот форумчанин.Вот она демократия, свобода мысли, мнений, высказываний по Украински в действии, Faceless мне ее в очередной раз продемонстрировал.