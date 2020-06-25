Михалыч.
сильный пост.видно наболело.
со многим согласен.
но единственное,в чем прав не уважаемый вами и мной модератор,это в том,что раз уж нам довелось жить в таком государстве,рассчитывать надо только на себя.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 17:52
Михалыч.
сильный пост.видно наболело.
со многим согласен.
но единственное,в чем прав не уважаемый вами и мной модератор,это в том,что раз уж нам довелось жить в таком государстве,рассчитывать надо только на себя.
Додано: Нед 28 чер, 2020 18:34
А бывает и так сегодня есть доход, а завтра бабах и нет. Вы я так понимаю с этим не сталкивались?
Додано: Нед 28 чер, 2020 19:47
Согласен и даже не спорил с тем, что только на себя можно рассчитывать в этой стране, а Faceless по совместительству модератору-очередной минус в моих глазах, вместо того, что бы вступить в дискуссию и как в цивилизованных странах это происходит приводить свои аргументы в защиту своей позиции и контраргументы против моих доводов, он просто тупо удалил мои посты, как всегда без объяснения причин чем нарушил даже правила форума которые они сами и придумали.......но для него это уже прогресс, у меня был случай когда не уважаемый мною модератор-Faceless (собственно говоря после этого он и стал мною не уважаемым) позволил себе редактировать мой пост, кардинально изменив тем самым мои мысли которые я изложил и фактически выдав свои мысли/позицию за мою и второй случай когда он написал на форуме где находится IP адрес одного их форумчан когда Faceless не понравилось то, что написал был этот форумчанин.
Вот она демократия, свобода мысли, мнений, высказываний по Украински в действии, Faceless мне ее в очередной раз продемонстрировал.
Додано: Нед 28 чер, 2020 20:12
Re: Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді..
Додано: Нед 28 чер, 2020 20:59
Да, и именно поэтому добавлена графа в трубовой кодекс:
"увольнение по желанию работодателя" чтоб не дай бог работали люди 50-60 и более лет которым пора на пенсию а года не накопили.
И запрет держать депозиты тем кто работает в черную (не более заработанных официально денег на державу в будущем обещают) - чтоб не дай бог сами себе на пенсию не накопили.
В гробик пора, ато вам еще медчинскую реформ подавай, бесплатный проезд. Нажрались совсем видите-ли в это Украине.
Додано: Нед 28 чер, 2020 21:03
Re: Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді..
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