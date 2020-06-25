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Пільгові пенсії в Україні
скасують: в Пенсійному фонді...

Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 17:52

Михалыч.
сильный пост.видно наболело.
со многим согласен.
но единственное,в чем прав не уважаемый вами и мной модератор,это в том,что раз уж нам довелось жить в таком государстве,рассчитывать надо только на себя.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 18:34

  Faceless написав:
  tetanalabunska24 написав:Прожитковий мінімум 2118,а мама з двома дітками отримує 860 гривень,як прожити утрьох на таку виплату?

А чому взагалі вас хтось (хоча відомо хто - платники податків) мають утримувати? За гарні очі? Дітей заводити, не маючи стабільного доходу - це просто безвідповідальність


А бывает и так сегодня есть доход, а завтра бабах и нет. Вы я так понимаю с этим не сталкивались?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 19:47

  Tabak написав:Михалыч.
сильный пост.видно наболело.
со многим согласен.
но единственное,в чем прав не уважаемый вами и мной модератор,это в том,что раз уж нам довелось жить в таком государстве,рассчитывать надо только на себя.


Согласен и даже не спорил с тем, что только на себя можно рассчитывать в этой стране, а Faceless по совместительству модератору-очередной минус в моих глазах, вместо того, что бы вступить в дискуссию и как в цивилизованных странах это происходит приводить свои аргументы в защиту своей позиции и контраргументы против моих доводов, он просто тупо удалил мои посты, как всегда без объяснения причин чем нарушил даже правила форума которые они сами и придумали.......но для него это уже прогресс, у меня был случай когда не уважаемый мною модератор-Faceless (собственно говоря после этого он и стал мною не уважаемым) позволил себе редактировать мой пост, кардинально изменив тем самым мои мысли которые я изложил и фактически выдав свои мысли/позицию за мою и второй случай когда он написал на форуме где находится IP адрес одного их форумчан когда Faceless не понравилось то, что написал был этот форумчанин.

Вот она демократия, свобода мысли, мнений, высказываний по Украински в действии, Faceless мне ее в очередной раз продемонстрировал.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 20:12

Re: Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді..

  tetanalabunska24 написав:Прожитковий мінімум 2118,а мама з двома дітками отримує 860 гривень,як прожити утрьох на таку виплату?


Дал бог зайку, даст лужайку
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 20:59

Да, и именно поэтому добавлена графа в трубовой кодекс:
"увольнение по желанию работодателя" чтоб не дай бог работали люди 50-60 и более лет которым пора на пенсию а года не накопили.
И запрет держать депозиты тем кто работает в черную (не более заработанных официально денег на державу в будущем обещают) - чтоб не дай бог сами себе на пенсию не накопили.

В гробик пора, ато вам еще медчинскую реформ подавай, бесплатный проезд. Нажрались совсем видите-ли в это Украине.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 21:03

Re: Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді..

  Faceless написав:А чому взагалі вас хтось (хоча відомо хто - платники податків) мають утримувати? За гарні очі? Дітей заводити, не маючи стабільного доходу - це просто безвідповідальність


Разве само гос-во не за рожалвку нового поколения ратует?
Juna
 
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  #<12
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