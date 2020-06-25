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Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 чер, 2020 18:33
Куда идут деньги если человек не доживает до пенсии?
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novicovacarina
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Додано: Нед 28 чер, 2020 18:34
Faceless написав: tetanalabunska24 написав:
Прожитковий мінімум 2118,а мама з двома дітками отримує 860 гривень,як прожити утрьох на таку виплату?
А чому взагалі вас хтось (хоча відомо хто - платники податків) мають утримувати? За гарні очі? Дітей заводити, не маючи стабільного доходу - це просто безвідповідальність
А бывает и так сегодня есть доход, а завтра бабах и нет. Вы я так понимаю с этим не сталкивались?
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Ratatui
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Додано: Нед 28 чер, 2020 20:12
tetanalabunska24 написав:
Прожитковий мінімум 2118,а мама з двома дітками отримує 860 гривень,як прожити утрьох на таку виплату?
Дал бог зайку, даст лужайку
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:03
Faceless написав:
А чому взагалі вас хтось (хоча відомо хто - платники податків) мають утримувати? За гарні очі? Дітей заводити, не маючи стабільного доходу - це просто безвідповідальність
Разве само гос-во не за рожалвку нового поколения ратует?
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Juna
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Додано: Нед 28 чер, 2020 22:18
acidw1 учиться а потом работать надо было. не считал бы чужую пенсию. портвейн жрал по подъездам а теперь считаешь чужую пенсию. кто на что учился. прежде чем детей штамповать нужно иметь ответственность за их будущее, а не думать тем местом которым их делаете.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 22:54
Настанет такой момент когда писать будет не про что, и удалять уже ничего не придется.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 23:23
Juna написав: Faceless написав:
А чому взагалі вас хтось (хоча відомо хто - платники податків) мають утримувати? За гарні очі? Дітей заводити, не маючи стабільного доходу - це просто безвідповідальність
Разве само гос-во не за рожалвку нового поколения ратует?
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Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 28 чер, 2020 23:37
tetanalabunska24 написав:
Прожитковий мінімум 2118,а мама з двома дітками отримує 860 гривень,як прожити утрьох на таку виплату?
А зачем эта "мама" детей рожала если не может их содержать? Или вы по принципу кукушки хотите повесить на шею окружающим своих спиногрызов?
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Амвросий
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Додано: Нед 28 чер, 2020 23:43
tetanalabunska24 написав:
а ще багато таких які працюють на роботах,і вигнати їх не можна,бо їм треба онуків навчати.Тут вибачте дітей нема за що нагодувати,а вони внуків навчають
С какой стати кого-то выгонять ради того чтобы вам платить? Хотите больше зарабатывать - зарабатывайте, вам никто не мешает сменить работу на более оплачиваемую. Не умеете - учитесь, не хотите учиться, тогда нечего и жаловаться.
Или вы из тех кто привык ничего не делать, сидеть на шее у других, да ещё погонять?
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