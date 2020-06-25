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Пільгові пенсії в Україні
скасують: в Пенсійному фонді...

Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 18:33

Куда идут деньги если человек не доживает до пенсии?
novicovacarina
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 18:34

  Faceless написав:
  tetanalabunska24 написав:Прожитковий мінімум 2118,а мама з двома дітками отримує 860 гривень,як прожити утрьох на таку виплату?

А чому взагалі вас хтось (хоча відомо хто - платники податків) мають утримувати? За гарні очі? Дітей заводити, не маючи стабільного доходу - це просто безвідповідальність


А бывает и так сегодня есть доход, а завтра бабах и нет. Вы я так понимаю с этим не сталкивались?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 20:12

Re: Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді..

  tetanalabunska24 написав:Прожитковий мінімум 2118,а мама з двома дітками отримує 860 гривень,як прожити утрьох на таку виплату?


Дал бог зайку, даст лужайку
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 21:03

Re: Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді..

  Faceless написав:А чому взагалі вас хтось (хоча відомо хто - платники податків) мають утримувати? За гарні очі? Дітей заводити, не маючи стабільного доходу - це просто безвідповідальність


Разве само гос-во не за рожалвку нового поколения ратует?
Juna
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 22:18

acidw1 учиться а потом работать надо было. не считал бы чужую пенсию. портвейн жрал по подъездам а теперь считаешь чужую пенсию. кто на что учился. прежде чем детей штамповать нужно иметь ответственность за их будущее, а не думать тем местом которым их делаете.
ckirda8
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 22:54

Re: Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді..

Настанет такой момент когда писать будет не про что, и удалять уже ничего не придется.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:23

  Juna написав:
  Faceless написав:А чому взагалі вас хтось (хоча відомо хто - платники податків) мають утримувати? За гарні очі? Дітей заводити, не маючи стабільного доходу - це просто безвідповідальність


Разве само гос-во не за рожалвку нового поколения ратует?

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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:37

  tetanalabunska24 написав:Прожитковий мінімум 2118,а мама з двома дітками отримує 860 гривень,як прожити утрьох на таку виплату?


А зачем эта "мама" детей рожала если не может их содержать? Или вы по принципу кукушки хотите повесить на шею окружающим своих спиногрызов?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:43

  tetanalabunska24 написав:а ще багато таких які працюють на роботах,і вигнати їх не можна,бо їм треба онуків навчати.Тут вибачте дітей нема за що нагодувати,а вони внуків навчають


С какой стати кого-то выгонять ради того чтобы вам платить? Хотите больше зарабатывать - зарабатывайте, вам никто не мешает сменить работу на более оплачиваемую. Не умеете - учитесь, не хотите учиться, тогда нечего и жаловаться.

Или вы из тех кто привык ничего не делать, сидеть на шее у других, да ещё погонять?
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