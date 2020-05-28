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Пільгові пенсії в Україні
скасують: в Пенсійному фонді...

Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 10:34

  Faceless написав:
  tetanalabunska24 написав:Прожитковий мінімум 2118,а мама з двома дітками отримує 860 гривень,як прожити утрьох на таку виплату?

Дітей заводити, не маючи стабільного доходу - це просто безвідповідальність

Стабильный доход - вещь эфимерная. Сегодня он есть, завтра - нет. Наши враги не мамы с детками, не пенсы, создававшие те блага, которые нынче разворовывают слуги с прочими патриотами - а госаппарат с несправедливым распределением бюджета и полицейской политикой.
Судьевско-прокурорско-депутатско-ментовские пенсии урезать бы надо, но боюсь до них дело как всегда не дойдет.
Востаннє редагувалось di2gard в Пон 29 чер, 2020 10:42, всього редагувалось 1 раз.
di2gard
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 10:42

  Амвросий написав:
С какой стати кого-то выгонять ради того чтобы вам платить? Хотите больше зарабатывать - зарабатывайте, вам никто не мешает сменить работу на более оплачиваемую. Не умеете - учитесь, не хотите учиться, тогда нечего и жаловаться.

А ещё правильнее получая копейки как врач но при этом проучившись минимум 7 лет отправится в ту страну где врач уважаемый человек, а не нищий побирушка
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 10:45

  di2gard написав:
  Faceless написав:
  tetanalabunska24 написав:Прожитковий мінімум 2118,а мама з двома дітками отримує 860 гривень,як прожити утрьох на таку виплату?

Дітей заводити, не маючи стабільного доходу - це просто безвідповідальність

Стабильный доход - вещь эфимерная. Сегодня он есть, завтра - нет. Наши враги не мамы с детками, не пенсы, создававшие те блага, которые нынче разворовывают слуги с прочими патриотами - а госаппарат с несправедливым распределением бюджета и полицейской политикой.
Судьевско-прокурорско-депутатско-ментовские пенсии урезать бы надо, но боюсь до них дело как всегда не дойдет.

Воровство вторично, первично - отсутствие какой-либо внятной программы построения страны где у молодёжи бы была перспектива на карьерный и материальный рост и, соответственно, возможность содержать семью и заводить детей
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 10:49

Re: Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді..

  novicovacarina написав:Куда идут деньги если человек не доживает до пенсии?

"В доход казино" - слышали такой термин ?
Поскольку сейчас у нас солидарная система, а не накопительная, то "вашей" накопленной пенсии нет даже в принципе, всё, что Вы сейчас платите Пенсионному Фонду - это содержание нынешних пенсионеров. Потому, если Вы не дотянули до пенсии, то "Ой" - Вашим наследникам даже оставить нечего, поскольку накопленной пенсии ведь нет как таковой. Понимаете теперь разницу между "напопительная" и "солидарная" ?
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:45

Вместо того чтобы заняться наполнением бюджета пенсионного фонда, то есть жёстко бороться с неплатильщиков налога в ПФ ( работающими без оформления, оформленными на минималку и т.п.) они решили обобрать пенсионеров и именно тех, кто работая в тяжёлых условиях заработал досрочный выход на пенсию. ( И ещё заработал кучу болячек)
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 01:44

Не можна погіршувати вже існуючі пенсії - тобто мова про вислугу років...
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 07:25

Відгадайте з трьох спроб, хто потрапить до вузького кола пільговиків?
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:40

  di2gard написав:
  Faceless написав:
  tetanalabunska24 написав:Прожитковий мінімум 2118,а мама з двома дітками отримує 860 гривень,як прожити утрьох на таку виплату?

Дітей заводити, не маючи стабільного доходу - це просто безвідповідальність

Стабильный доход - вещь эфимерная. Сегодня он есть, завтра - нет. Наши враги не мамы с детками, не пенсы, создававшие те блага, которые нынче разворовывают слуги с прочими патриотами - а госаппарат с несправедливым распределением бюджета и полицейской политикой.
Судьевско-прокурорско-депутатско-ментовские пенсии урезать бы надо, но боюсь до них дело как всегда не дойдет.

Уже по 100 раз обсуждали: даже если их вообще отменить -- "обычным" пенсам добавка будет гривен в 150.
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Почему-то реформаторы не замечают или не хотят замечать разницу в минимальной и в максимальной пенсии, а также и в заработной плате, такой разрыв при кризисе и нестабильной экономике, недопустим. Так же те кто получает завышенные пенсии, а это чиновники имеют еще и льготы на коммуналку, и где эта справедливость. Почему нас постоянно делят на сорта???
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