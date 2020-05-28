Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді...
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tetanalabunska24 написав:Прожитковий мінімум 2118,а мама з двома дітками отримує 860 гривень,як прожити утрьох на таку виплату?
Дітей заводити, не маючи стабільного доходу - це просто безвідповідальність
Стабильный доход - вещь эфимерная. Сегодня он есть, завтра - нет. Наши враги не мамы с детками, не пенсы, создававшие те блага, которые нынче разворовывают слуги с прочими патриотами - а госаппарат с несправедливым распределением бюджета и полицейской политикой. Судьевско-прокурорско-депутатско-ментовские пенсии урезать бы надо, но боюсь до них дело как всегда не дойдет.
Востаннє редагувалось di2gard в Пон 29 чер, 2020 10:42, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий написав: С какой стати кого-то выгонять ради того чтобы вам платить? Хотите больше зарабатывать - зарабатывайте, вам никто не мешает сменить работу на более оплачиваемую. Не умеете - учитесь, не хотите учиться, тогда нечего и жаловаться.
А ещё правильнее получая копейки как врач но при этом проучившись минимум 7 лет отправится в ту страну где врач уважаемый человек, а не нищий побирушка
tetanalabunska24 написав:Прожитковий мінімум 2118,а мама з двома дітками отримує 860 гривень,як прожити утрьох на таку виплату?
Дітей заводити, не маючи стабільного доходу - це просто безвідповідальність
Стабильный доход - вещь эфимерная. Сегодня он есть, завтра - нет. Наши враги не мамы с детками, не пенсы, создававшие те блага, которые нынче разворовывают слуги с прочими патриотами - а госаппарат с несправедливым распределением бюджета и полицейской политикой. Судьевско-прокурорско-депутатско-ментовские пенсии урезать бы надо, но боюсь до них дело как всегда не дойдет.
Воровство вторично, первично - отсутствие какой-либо внятной программы построения страны где у молодёжи бы была перспектива на карьерный и материальный рост и, соответственно, возможность содержать семью и заводить детей
novicovacarina написав:Куда идут деньги если человек не доживает до пенсии?
"В доход казино" - слышали такой термин ? Поскольку сейчас у нас солидарная система, а не накопительная, то "вашей" накопленной пенсии нет даже в принципе, всё, что Вы сейчас платите Пенсионному Фонду - это содержание нынешних пенсионеров. Потому, если Вы не дотянули до пенсии, то "Ой" - Вашим наследникам даже оставить нечего, поскольку накопленной пенсии ведь нет как таковой. Понимаете теперь разницу между "напопительная" и "солидарная" ?
Вместо того чтобы заняться наполнением бюджета пенсионного фонда, то есть жёстко бороться с неплатильщиков налога в ПФ ( работающими без оформления, оформленными на минималку и т.п.) они решили обобрать пенсионеров и именно тех, кто работая в тяжёлых условиях заработал досрочный выход на пенсию. ( И ещё заработал кучу болячек)
tetanalabunska24 написав:Прожитковий мінімум 2118,а мама з двома дітками отримує 860 гривень,як прожити утрьох на таку виплату?
Дітей заводити, не маючи стабільного доходу - це просто безвідповідальність
Стабильный доход - вещь эфимерная. Сегодня он есть, завтра - нет. Наши враги не мамы с детками, не пенсы, создававшие те блага, которые нынче разворовывают слуги с прочими патриотами - а госаппарат с несправедливым распределением бюджета и полицейской политикой. Судьевско-прокурорско-депутатско-ментовские пенсии урезать бы надо, но боюсь до них дело как всегда не дойдет.
Уже по 100 раз обсуждали: даже если их вообще отменить -- "обычным" пенсам добавка будет гривен в 150.
Почему-то реформаторы не замечают или не хотят замечать разницу в минимальной и в максимальной пенсии, а также и в заработной плате, такой разрыв при кризисе и нестабильной экономике, недопустим. Так же те кто получает завышенные пенсии, а это чиновники имеют еще и льготы на коммуналку, и где эта справедливость. Почему нас постоянно делят на сорта???