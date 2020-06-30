Ладно еще с пенсиями, а разница в зарплатах - это вопрос рынка труда, и лезть туда не надо вообще. Да и с пенсиями - бОльшая пенсия будет с бОльших отчислений, не вижу ничего плохого в том, что она может отличаться в десять раз
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Додано: Вів 30 чер, 2020 11:50
Re: Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді..
Ладно еще с пенсиями, а разница в зарплатах - это вопрос рынка труда, и лезть туда не надо вообще. Да и с пенсиями - бОльшая пенсия будет с бОльших отчислений, не вижу ничего плохого в том, что она может отличаться в десять раз
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:31
Faceless
Прямая ссылка на речь
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:35
Faceless
Даты нужно указывать, или "пенсионную реформу"???
Или "кто это" и почему не сидит - шьёт те же рукавицы?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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