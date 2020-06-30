Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді...

Додано: Сер 01 лип, 2020 16:35

Faceless

Даты нужно указывать, или "пенсионную реформу"???



Или "кто это" и почему не сидит - шьёт те же рукавицы?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.