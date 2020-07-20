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Пільгові пенсії в Україні
скасують: в Пенсійному фонді...

Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:50

Re: Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді..

  zarechniy7 написав:Почему-то реформаторы не замечают или не хотят замечать разницу в минимальной и в максимальной пенсии, а также и в заработной плате

Ладно еще с пенсиями, а разница в зарплатах - это вопрос рынка труда, и лезть туда не надо вообще. Да и с пенсиями - бОльшая пенсия будет с бОльших отчислений, не вижу ничего плохого в том, что она может отличаться в десять раз
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 08:08

В такой стране страшно рожать.
vasya_gordienko76
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:46

  vasya_gordienko76 написав:В такой стране страшно рожать.


Вася да у вас наверное и не получится. Если вы конечно не Вася женского рода.
Ratatui
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