Квартира або будинок в передмісті: що краще купувати для...

Додано: Нед 28 чер, 2020 13:15

Загород люди едут в основном за зеленью, чистым воздухом и редко за квадратами. Те кто имеют основное жилье. В таунхаусах этого и в помине нет.А это в большинстве старое жилье. Никто не будет в здравом уме строить на 10 сотках в лесу домик на 70кв. Строят домины, которые потом сложно не только сдать, а и продать. Выжимают по максимуму, еще и в ремонт вкладываются.И это сравнивать с однушкой по цене глупо. Аренда как бизнес — только город (). За городом аренда это только временное решение. Пока дом висит на продажу. А висят они годами.А покупать такой небольшой старый объект нерентабельно. Только аренда на летний период. Разве что в дальнейшем под снос и строительство своего дома. Но минимальная часть арендаторов об этом думает. Лето заканчивается, и начинается реальная жизнь со школами, репетиторами, и банально после работы уже темнеет и листья опадают.