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Квартира або будинок в передмісті:
що краще купувати для...

Квартира або будинок в передмісті: що краще купувати для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:15

Квартира або будинок в передмісті: що краще купувати для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це дізнавався портал «Столична нерухомість» 100realty.ua.

Дивися повний текст Квартира або будинок в передмісті: що краще купувати для здачі в оренду (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:15

Загород люди едут в основном за зеленью, чистым воздухом и редко за квадратами. Те кто имеют основное жилье. В таунхаусах этого и в помине нет.
А это в большинстве старое жилье. Никто не будет в здравом уме строить на 10 сотках в лесу домик на 70кв. Строят домины, которые потом сложно не только сдать, а и продать. Выжимают по максимуму, еще и в ремонт вкладываются.
И это сравнивать с однушкой по цене глупо. Аренда как бизнес — только город (статья об этом). За городом аренда это только временное решение. Пока дом висит на продажу. А висят они годами.

А покупать такой небольшой старый объект нерентабельно. Только аренда на летний период. Разве что в дальнейшем под снос и строительство своего дома. Но минимальная часть арендаторов об этом думает. Лето заканчивается, и начинается реальная жизнь со школами, репетиторами, и банально после работы уже темнеет и листья опадают.
RomaI
 
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