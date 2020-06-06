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Дивися повний текст Квартира або будинок в передмісті: що краще купувати для здачі в оренду (інфографіка).
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Додано: Нед 28 чер, 2020 13:15
Квартира або будинок в передмісті: що краще купувати для...
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Дивися повний текст Квартира або будинок в передмісті: що краще купувати для здачі в оренду (інфографіка).
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:15
Загород люди едут в основном за зеленью, чистым воздухом и редко за квадратами. Те кто имеют основное жилье. В таунхаусах этого и в помине нет.
А это в большинстве старое жилье. Никто не будет в здравом уме строить на 10 сотках в лесу домик на 70кв. Строят домины, которые потом сложно не только сдать, а и продать. Выжимают по максимуму, еще и в ремонт вкладываются.
И это сравнивать с однушкой по цене глупо. Аренда как бизнес — только город (
А покупать такой небольшой старый объект нерентабельно. Только аренда на летний период. Разве что в дальнейшем под снос и строительство своего дома. Но минимальная часть арендаторов об этом думает. Лето заканчивается, и начинается реальная жизнь со школами, репетиторами, и банально после работы уже темнеет и листья опадают.
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