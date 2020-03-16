RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мови програмування, які
допоможуть заробляти до $150...

Мови програмування, які допоможуть заробляти до $150...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 15:18

Мови програмування, які допоможуть заробляти до $150...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Український спектр.

Дивися повний текст Мови програмування, які допоможуть заробляти до $150 тис. на рік (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88984
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 15:19

короче, судя по статье, нужно учить Python
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 162
З нами з: 09.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 15:51

NDV Не раскрыта тема сколько готовы платить за знание COBOL
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
spread
 
Повідомлень: 1096
З нами з: 21.11.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Укртранснафті відхилили пропозицію Вітренка заробляти... 1, 2
R2 » Чет 23 кві, 2020 11:05
13 911
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 19:27
warlamp
Microsoft поховає популярну мову програмування 1, 2
R2 » Пон 16 бер, 2020 13:58
11 992
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 бер, 2020 18:44
gennady_khachaturov
Міжбанк: спекулянти продовжать заробляти на страху
R2 » Вів 17 бер, 2020 12:39
6 629
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 11:47
Попаданец

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9425)
28.06.2020 15:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.