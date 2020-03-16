Про це пише Український спектр.
Дивися повний текст Мови програмування, які допоможуть заробляти до $150 тис. на рік (інфографіка).
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Додано: Нед 28 чер, 2020 15:18
Мови програмування, які допоможуть заробляти до $150...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мови програмування, які допоможуть заробляти до $150 тис. на рік (інфографіка).
Додано: Нед 28 чер, 2020 15:51
NDV Не раскрыта тема сколько готовы платить за знание COBOL
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
Додано: Нед 28 чер, 2020 17:47
Вот эти привлекательные 100к+ это gross ЗП в каких-нибудь крупных городах США например, Сан-Франциско, Сиэтл, Нью-Йорк). После уплаты всех налогов и счетов будет оставаться чистыми, как минимум, в половину меньше.
ПС, Scala с ошибкой на графике.
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