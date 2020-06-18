RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У метро Києва уточнили, коли
на станціях з'являться...

У метро Києва уточнили, коли на станціях з'являться...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:38

У метро Києва уточнили, коли на станціях з'являться...

Пропонуємо до обговорення:
У Київському метрополітені так і не з'явилися табло зворотного відліку часу.

Дивися повний текст У метро Києва уточнили, коли на станціях з'являться табло зворотного відліку часу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88985
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Tabak і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обіцяна Зеленським іпотека під 10%. Коли це стане...
R2 » Вів 23 чер, 2020 09:47
3 112
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 чер, 2020 14:57
Tabak
В Кабміні рекомендували, коли українцям починати робочий...
R2 » Пон 22 чер, 2020 18:51
1 353
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 чер, 2020 12:21
Captain Obvious
За проїзд в метро без маски пасажира оштрафують на 17... 1, 2
R2 » Чет 18 чер, 2020 13:28
15 1038
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 23:23
insane05460

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.