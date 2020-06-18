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У метро Києва уточнили, коли на станціях з'являться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 чер, 2020 16:38
Пропонуємо до обговорення:
У Київському метрополітені так і не з'явилися табло зворотного відліку часу.
Дивися повний текст У метро Києва уточнили, коли на станціях з'являться табло зворотного відліку часу
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