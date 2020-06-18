У Київському метрополітені так і не з'явилися табло зворотного відліку часу.
Дивися повний текст У метро Києва уточнили, коли на станціях з'являться табло зворотного відліку часу.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 16:38
У метро Києва уточнили, коли на станціях з'являться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У метро Києва уточнили, коли на станціях з'являться табло зворотного відліку часу.
Додано: Нед 28 чер, 2020 16:38
А не проще ли перенастроить существующую систему показа времени? Кому нужно время когда поезд ушёл? Не нужно тянуть новые коммуникации, вешать другие табло... Просто перенастроить действующую систему чтобы показывала время до прихода состава. Я так думаю что это было бы гораздо дешевле.
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