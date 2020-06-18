У Київському метрополітені так і не з'явилися табло зворотного відліку часу.
Дивися повний текст У метро Києва уточнили, коли на станціях з'являться табло зворотного відліку часу.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 16:38
У метро Києва уточнили, коли на станціях з'являться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У метро Києва уточнили, коли на станціях з'являться табло зворотного відліку часу.
Додано: Нед 28 чер, 2020 16:38
А не проще ли перенастроить существующую систему показа времени? Кому нужно время когда поезд ушёл? Не нужно тянуть новые коммуникации, вешать другие табло... Просто перенастроить действующую систему чтобы показывала время до прихода состава. Я так думаю что это было бы гораздо дешевле.
Додано: Нед 28 чер, 2020 20:17
Re: У метро Києва уточнили, коли на станціях з'являться...
Интервальные часы на станции для машинистов нужны. При диспетчерской регулировании движения поездов на линии, когда идёт сбой графика машинист ведёт поезд по линии согласно интервала, который ему указывает диспетчер. А интервал определяется по часам, которые ведут отсчёт времени от отправившегося поезда.
Додано: Нед 28 чер, 2020 21:28
buninalexey2013 так нечего перенастраивать то. Когда поезд уходит по месту стоит датчик и обнуляет время. А вот что б показать сколько до прихода поезда ждать то как раз и надо тянуть коммуникации от системы управления. А табло скорее всего те же и останутся... если конечно кто то не решит на них заработать )
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