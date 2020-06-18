|
|
|
МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 чер, 2020 20:53
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в оновленому прогнозі МВФ.
Дивися повний текст МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88987
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 28 чер, 2020 20:54
Тоскливо, как понимаю карнавала не будет все утонет в слезах?
-
amorroma_amorroma
-
-
- Повідомлень: 146
- З нами з: 11.01.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 чер, 2020 22:02
Одни китайцы в плюсах. Точно, они вирус запустили :)
-
Direct
-
-
- Повідомлень: 119
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|