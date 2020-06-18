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МВФ погіршив прогноз
падіння світової економіки

МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 20:53

МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в оновленому прогнозі МВФ.

Дивися повний текст МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 20:54

Тоскливо, как понимаю карнавала не будет все утонет в слезах?
amorroma_amorroma
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Одни китайцы в плюсах. Точно, они вирус запустили :)
Direct
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