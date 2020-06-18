Про це йдеться в оновленому прогнозі МВФ.
Дивися повний текст МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 20:53
МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки.
Додано: Нед 28 чер, 2020 22:48
В Украине падение будет не меньше 15%.Правда,Госстат нарисует намного меньше,иначе рейтинги упадут.
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