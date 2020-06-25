Верховна Рада України вже втретє забракувала Програму діяльності уряду.
Дивися повний текст Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи українців.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 22:05
Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи українців.
Додано: Нед 28 чер, 2020 22:12
Украинская финансовая журналистика
"Йдеться про обов’язкове декларування доходів. Уряд вважає, що кожен повинен відзвітувати про все, чим володіє – про квартиру, дачу, машину, коштовності, депозити…" - квартира, дача, машина, драгоценности, счета в банках которые почему-то названы депозитами по версии украинских финансовых журналистов являются доходами.
Додано: Нед 28 чер, 2020 22:16
Вопрос знатокам при власти....где взяли деньги на покупки заводов и пароходов пинчук коломойский ахметов и так далее в 90 е ..и на сколько они законны? После этого ответа можно и к людям лезть в карман.
Додано: Нед 28 чер, 2020 22:50
Re: Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи..
Вернете вклады СССР отчитаемся, ну и за остальное, когда отчитаетесь за что скуплено облэнерго и прочее. А считать чужие деньги много ума не нужно.
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