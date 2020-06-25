RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нові податки і контроль: як
влада буде рахувати доходи...

Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 22:05

Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України вже втретє забракувала Програму діяльності уряду.

Дивися повний текст Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи українців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88992
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 22:12

Украинская финансовая журналистика

"Йдеться про обов’язкове декларування доходів. Уряд вважає, що кожен повинен відзвітувати про все, чим володіє – про квартиру, дачу, машину, коштовності, депозити…" - квартира, дача, машина, драгоценности, счета в банках которые почему-то названы депозитами по версии украинских финансовых журналистов являются доходами.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 749
З нами з: 06.08.19
Подякував: 185 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 22:16

Вопрос знатокам при власти....где взяли деньги на покупки заводов и пароходов пинчук коломойский ахметов и так далее в 90 е ..и на сколько они законны? После этого ответа можно и к людям лезть в карман.
sota24062016
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 20.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 22:50

Re: Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи..

Вернете вклады СССР отчитаемся, ну и за остальное, когда отчитаетесь за что скуплено облэнерго и прочее. А считать чужие деньги много ума не нужно.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9802
З нами з: 03.11.08
Подякував: 719 раз.
Подякували: 2114 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 09:27

Хай Гетьманцев почне з себе.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 528
З нами з: 20.03.09
Подякував: 318 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 09:42

почніть з алігархів.
ляшко з вилами! на сцену!
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 236
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 10:33

Одно радует, никогда и нигде в Украине не работал. Даже в советской Украине.
mikola963
 
Повідомлень: 1034
З нами з: 25.09.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:21

Еще одна загвоздка: с каждого указанного в такой нулевой декларации объекта – дома, земельного участка или крупной суммы – нужно будет уплатить налог.
Пусть пососут рошенки.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2925
З нами з: 15.02.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:57

Как они задрали....
С Чиновниками система так и не заработала, олигархи и крупные бизнесмены откупились.

Теперь опять ... чекрыжить средний и нижний клас - вообще обалдели.

Всё делается что бы нам замылить глаза и не запусить посадки среди чиновников.

Скоро будут новые выборы президента и ВР.
anton_gms
 
Повідомлень: 796
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:09

  anton_gms написав:Как они задрали....
С Чиновниками система так и не заработала, олигархи и крупные бизнесмены откупились.

Теперь опять ... чекрыжить средний и нижний клас - вообще обалдели.

Всё делается что бы нам замылить глаза и не запусить посадки среди чиновников.

Скоро будут новые выборы президента и ВР.

Скоро всім видадуть чупа-чупс і ...

Коли олігархи вирішать, що скоро новіє вибори, ось тоді вони і настануть. А всім іншим, кудахтати на хфорумах, кухнях, ну і де там ще кудахтають :lol:

зі. У вас вкрали маски і продали в Китай, а потім почали "паріть" вам по 25 грн, хтось щось зробив?
Ось у вас вкрали зерно і інше із держрезерва, хтось шось зробив?
change_pm
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 03.02.16
Подякував: 17 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Преференцій не буде": Шмигаль відповів бізнесу, який...
R2 » П'ят 26 чер, 2020 17:55
1 68
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 чер, 2020 22:41
p_a_l
У відділеннях Нової пошти можна буде отримувати грошові...
R2 » Сер 24 чер, 2020 19:47
2 147
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 чер, 2020 07:24
mishalitvinov1984
Власникам "єврономерів" пропонують нові пільги -... 1, 2
R2 » Сер 24 чер, 2020 11:20
11 812
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 чер, 2020 20:18
Tabak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19495)
29.06.2020 12:23
Беларусь (647)
29.06.2020 11:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.