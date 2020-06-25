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Нові податки і контроль: як
влада буде рахувати доходи...

Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:11

Re: Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи..

Я повністю підтримую оподаткування пересічних слугами єврейського народа !!!
awant
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:16

1. Новый министр финансов задекларировал только 10 штук зелени наличкой. Больше у мужика за 40 лет ничего не накопилось! )) Берите пример)))
2. Если у вас не было больших НЕЛЕГАЛЬНЫХ доходов, то даже не дёргайтесь.
3. Пусть сначала выбьют долги за коммуналку с должников.
sveneld83
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