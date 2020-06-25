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Нові податки і контроль: як
влада буде рахувати доходи...

Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:16

1. Новый министр финансов задекларировал только 10 штук зелени наличкой. Больше у мужика за 40 лет ничего не накопилось! )) Берите пример)))
2. Если у вас не было больших НЕЛЕГАЛЬНЫХ доходов, то даже не дёргайтесь.
3. Пусть сначала выбьют долги за коммуналку с должников.
sveneld83
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:07

Re: Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи..

Финансовый аналитик Анатолий Амелин поддерживает проведение нулевого декларирования. По его словам, сейчас в Украине в обращении находится слишком много теневых средств, а эта норма даст возможность их легализовать.

“Нулевое декларирование – это один из этапов усиления фискального контроля. И это хорошая возможность избежать ответственности в будущем, чтобы не приходили к вам с претензиями, с наложением штрафов, изъятием активов и т.д. У нас будет больше доверия к друг другу, больше доверия к государству, и самое главное – у государства к нам. Поэтому усиление требований негативно не отразится на украинцах” – считает Амелин.


Пошел процесс промывки мозгов и проталкивания "нужных" законов. "Будет больше доверия к государству" - ох...еть-не встать, у кого и как повысится доверие к государству? :shock: Доверие государству = 0.0000001. О чем может вестись речь?
У тебя посреди дня гопники хотят забрать бумажник, и при этом надеются что ты им скажешь "спасибо вам большое, приходите пожалуйста еще, мы будем вас ждать, даже приедем сами"
Теоретически еще можно было бы говорить про "беспроцентное декларирование" - куда ни шло, и то, эти ребята в нашей стране, зная что у человека есть "пара лишних копеек", могут запросто положить глаз, запомнить и все равно обложить это своим налохом в бездонную черную дыру бюджета потом, через год-два-три.
Гетьманцовы, а не хотите ли вы пососать чупу-чупсу у чупакабры? Сделайте хоть что-то, чтоб наметился "бычий тренд" в вопросе доверия к государству и к вам лично, а потом про что-то заикайтесь. Формальную программу правительства даже не могут утвердить, клоуны. :D То что нулевая декларация может быть и была бы полезна в нормальном государстве - может оно и так, но у нас, извините.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 19:43

  awant написав:Я повністю підтримую оподаткування пересічних слугами єврейського народа !!!

Такой народ давно отсюда уехал, остались пенсы и жулики
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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