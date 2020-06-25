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Нові податки і контроль: як
влада буде рахувати доходи...

Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:16

1. Новый министр финансов задекларировал только 10 штук зелени наличкой. Больше у мужика за 40 лет ничего не накопилось! )) Берите пример)))
2. Если у вас не было больших НЕЛЕГАЛЬНЫХ доходов, то даже не дёргайтесь.
3. Пусть сначала выбьют долги за коммуналку с должников.
sveneld83
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:07

Re: Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи..

Финансовый аналитик Анатолий Амелин поддерживает проведение нулевого декларирования. По его словам, сейчас в Украине в обращении находится слишком много теневых средств, а эта норма даст возможность их легализовать.

“Нулевое декларирование – это один из этапов усиления фискального контроля. И это хорошая возможность избежать ответственности в будущем, чтобы не приходили к вам с претензиями, с наложением штрафов, изъятием активов и т.д. У нас будет больше доверия к друг другу, больше доверия к государству, и самое главное – у государства к нам. Поэтому усиление требований негативно не отразится на украинцах” – считает Амелин.


Пошел процесс промывки мозгов и проталкивания "нужных" законов. "Будет больше доверия к государству" - ох...еть-не встать, у кого и как повысится доверие к государству? :shock: Доверие государству = 0.0000001. О чем может вестись речь?
У тебя посреди дня гопники хотят забрать бумажник, и при этом надеются что ты им скажешь "спасибо вам большое, приходите пожалуйста еще, мы будем вас ждать, даже приедем сами"
Теоретически еще можно было бы говорить про "беспроцентное декларирование" - куда ни шло, и то, эти ребята в нашей стране, зная что у человека есть "пара лишних копеек", могут запросто положить глаз, запомнить и все равно обложить это своим налохом в бездонную черную дыру бюджета потом, через год-два-три.
Гетьманцовы, а не хотите ли вы пососать чупу-чупсу у чупакабры? Сделайте хоть что-то, чтоб наметился "бычий тренд" в вопросе доверия к государству и к вам лично, а потом про что-то заикайтесь. Формальную программу правительства даже не могут утвердить, клоуны. :D То что нулевая декларация может быть и была бы полезна в нормальном государстве - может оно и так, но у нас, извините.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 19:43

  awant написав:Я повністю підтримую оподаткування пересічних слугами єврейського народа !!!

Такой народ давно отсюда уехал, остались пенсы и жулики
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:28

На Прямом быд опрос, 83% считают, что все граждане не должны декларировать свои доходы, потому что они - не гос. служащие.
Кто все? Все, кто накопил 3 тыщи баксов? Речь не о чинушах, а об обычных людях, которые априори не имеют доступа к взяткам и бюджетным деньгам, в прошлом году, вообще, говорилось, что чинуш этот закон не коснется, для них якобы будет какой-то отдельный. Если у тебя есть доступ к взяткам и бюджетным деньгам, то понятно, объясни, где взял, не украл ли и не набрался взяток, но если ты обычный грузчик или работал им 10 лет назад или 20 и что-то заработал, или твои родители пахали в 90-х на рынке, когда такие керманычи как сейчас разграбили страну и выгнали их на улицу с завода, и подарили тебе деньги и ты на них что-то купил, или купил доллар по 5 и сдал по 30, и т.д., то кому и как и на каком основании ты должен еще что-то башлять?
Вот слова гетьманцова в августе прошлого года.
"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев.
"Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует."
По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли."
Он противоречит сам себе? И что мы видим, они продолжают толкать законопроект, который не имеет ничего общего с этими словами?
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:29

Зеля со своих оффшоров точно ничего не заплатит, как и слуги с зарплатами в конверте и беня, который разграбил вклады.
Решили ободрать весь народ. 3 тыщи баксов только иметь можешь (половина месячной зарплаты в США), больше - уже богач и делись с бандюками, которые устроили тотальную коррупцию на таможне, в медицине, везде и выводят миллиарды в оффшоры.
Особено в карантин, когда эта недвига одни убытки принесла, всех обложить данью. А с бабками, вообще, подари 9% от того, что накопил, еще и расскажи, где деньги лежат (это анекдот?). А дальше что конфисковать будут? Задание путина спровоцировать революцию? Люди, которым уже будет нечего терять после этого террора, пойдут на многое и будут защищать свое имущество любыми путями.
Заставлять доказывать отсутствие своей вины и наказывать за то, что не доказано (а вдруг, действительно, ожерелье по наследству перешло или царские червонцы грамм на 500 золота, да и родители если пахали в конце 80-х или в 90-х, то тоже никакой закон не позволяет стягивать налоги 30-летней давности, еще и с другого человека), это беспредел.
А если, к примеру, купил золото в 2001-м году и продал сейчас (оно сейчас в гривнах дороже в 35 раз, а доллар дороже в 6 раз чем стоил еще в 2008-м), то тоже никакой закон не позволяет обкладывать налогом эту разницу, если речь о физических лицах. И задним числом это поменять невозможно, закон обратной силы не имеет. Плюс срок давности по НДФЛ 3 года!
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:02

Это декларирование нужно делать не раньше,чем лет через 20,когда будет в основном побеждена коррупция,нормальная полиция,судебная система,если,конечно,это вообще кто-то будет делать.Что из этого мы имеем сейчас?Доверие к кому?У меня лично был истерический хохот.Это хороший анекдот.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:25

  Scotch написав:Это декларирование нужно делать


Кому нужно?

Если к вам прийдёт участковый и даст указание оформить в бумажном виде список где и в каких ценностях находится ваше имущество (зарабатывая которое вы уже сполна уплатили налоги) и предложит уплатить с него взнос в пользу детей германии вы тоже будете говорить что это нужно делать?



это ничем не отличается от экспроприации частной собственности при коммунистах... Один голодомор уже проходили. Может хватит?
Амвросий
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