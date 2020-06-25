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Нові податки і контроль: як
влада буде рахувати доходи...

Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:11

Re: Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи..

Я повністю підтримую оподаткування пересічних слугами єврейського народа !!!
awant
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:16

1. Новый министр финансов задекларировал только 10 штук зелени наличкой. Больше у мужика за 40 лет ничего не накопилось! )) Берите пример)))
2. Если у вас не было больших НЕЛЕГАЛЬНЫХ доходов, то даже не дёргайтесь.
3. Пусть сначала выбьют долги за коммуналку с должников.
sveneld83
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:07

Re: Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи..

Финансовый аналитик Анатолий Амелин поддерживает проведение нулевого декларирования. По его словам, сейчас в Украине в обращении находится слишком много теневых средств, а эта норма даст возможность их легализовать.

“Нулевое декларирование – это один из этапов усиления фискального контроля. И это хорошая возможность избежать ответственности в будущем, чтобы не приходили к вам с претензиями, с наложением штрафов, изъятием активов и т.д. У нас будет больше доверия к друг другу, больше доверия к государству, и самое главное – у государства к нам. Поэтому усиление требований негативно не отразится на украинцах” – считает Амелин.


Пошел процесс промывки мозгов и проталкивания "нужных" законов. "Будет больше доверия к государству" - ох...еть-не встать, у кого и как повысится доверие к государству? :shock: Доверие государству = 0.0000001. О чем может вестись речь?
У тебя посреди дня гопники хотят забрать бумажник, и при этом надеются что ты им скажешь "спасибо вам большое, приходите пожалуйста еще, мы будем вас ждать, даже приедем сами"
Теоретически еще можно было бы говорить про "беспроцентное декларирование" - куда ни шло, и то, эти ребята в нашей стране, зная что у человека есть "пара лишних копеек", могут запросто положить глаз, запомнить и все равно обложить это своим налохом в бездонную черную дыру бюджета потом, через год-два-три.
Гетьманцовы, а не хотите ли вы пососать чупу-чупсу у чупакабры? Сделайте хоть что-то, чтоб наметился "бычий тренд" в вопросе доверия к государству и к вам лично, а потом про что-то заикайтесь. Формальную программу правительства даже не могут утвердить, клоуны. :D То что нулевая декларация может быть и была бы полезна в нормальном государстве - может оно и так, но у нас, извините.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 19:43

  awant написав:Я повністю підтримую оподаткування пересічних слугами єврейського народа !!!

Такой народ давно отсюда уехал, остались пенсы и жулики
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:02

Это декларирование нужно делать не раньше,чем лет через 20,когда будет в основном побеждена коррупция,нормальная полиция,судебная система,если,конечно,это вообще кто-то будет делать.Что из этого мы имеем сейчас?Доверие к кому?У меня лично был истерический хохот.Это хороший анекдот.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:25

  Scotch написав:Это декларирование нужно делать


Кому нужно?

Если к вам прийдёт участковый и даст указание оформить в бумажном виде список где и в каких ценностях находится ваше имущество (зарабатывая которое вы уже сполна уплатили налоги) и предложит уплатить с него взнос в пользу детей германии вы тоже будете говорить что это нужно делать?



это ничем не отличается от экспроприации частной собственности при коммунистах... Только теперь сразу нищих начали грабить. Один голодомор уже проходили. Может хватит?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:42

Re: Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи..

Сущность законов есть в даже в племенах, что приближает их к цивилизации больше нежели подход к сочинению законов и положений Конституции под конкретную ситуацию, под конкретного интересанта, и попросту существования законодательного рейдерства.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:01

  Scotch написав:Это декларирование нужно делать не раньше,чем лет через 20,когда будет в основном побеждена коррупция,нормальная полиция,судебная система,если,конечно,это вообще кто-то будет делать.Что из этого мы имеем сейчас?Доверие к кому?У меня лично был истерический хохот.Это хороший анекдот.

К крадуцкому и прочим ворюгам-мародерам.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:06

А депутанты не должны будут с задекларированных сотен миллионов 9% уплатить, токо холопы с копеек?
Преступную власть - к ответу! Достали!
hxbbgaf
 
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  #<12
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