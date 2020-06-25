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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 13:11
Re: Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи..
Я повністю підтримую оподаткування пересічних слугами єврейського народа !!!
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:16
1. Новый министр финансов задекларировал только 10 штук зелени наличкой. Больше у мужика за 40 лет ничего не накопилось! )) Берите пример)))
2. Если у вас не было больших НЕЛЕГАЛЬНЫХ доходов, то даже не дёргайтесь.
3. Пусть сначала выбьют долги за коммуналку с должников.
Додано: Пон 29 чер, 2020 18:07
Re: Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи..
Пошел процесс промывки мозгов и проталкивания "нужных" законов. "Будет больше доверия к государству" - ох...еть-не встать, у кого и как повысится доверие к государству? Доверие государству = 0.0000001. О чем может вестись речь?
У тебя посреди дня гопники хотят забрать бумажник, и при этом надеются что ты им скажешь "спасибо вам большое, приходите пожалуйста еще, мы будем вас ждать, даже приедем сами"
Теоретически еще можно было бы говорить про "беспроцентное декларирование" - куда ни шло, и то, эти ребята в нашей стране, зная что у человека есть "пара лишних копеек", могут запросто положить глаз, запомнить и все равно обложить это своим налохом в бездонную черную дыру бюджета потом, через год-два-три.
Гетьманцовы, а не хотите ли вы пососать чупу-чупсу у чупакабры? Сделайте хоть что-то, чтоб наметился "бычий тренд" в вопросе доверия к государству и к вам лично, а потом про что-то заикайтесь. Формальную программу правительства даже не могут утвердить, клоуны. То что нулевая декларация может быть и была бы полезна в нормальном государстве - может оно и так, но у нас, извините.
Додано: Пон 29 чер, 2020 19:43
Такой народ давно отсюда уехал, остались пенсы и жулики
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 29 чер, 2020 21:02
Это декларирование нужно делать не раньше,чем лет через 20,когда будет в основном побеждена коррупция,нормальная полиция,судебная система,если,конечно,это вообще кто-то будет делать.Что из этого мы имеем сейчас?Доверие к кому?У меня лично был истерический хохот.Это хороший анекдот.
Додано: Пон 29 чер, 2020 21:25
Кому нужно?
Если к вам прийдёт участковый и даст указание оформить в бумажном виде список где и в каких ценностях находится ваше имущество (зарабатывая которое вы уже сполна уплатили налоги) и предложит уплатить с него взнос в пользу детей германии вы тоже будете говорить что это нужно делать?
это ничем не отличается от экспроприации частной собственности при коммунистах... Только теперь сразу нищих начали грабить. Один голодомор уже проходили. Может хватит?
Додано: Пон 29 чер, 2020 21:42
Re: Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи..
Сущность законов есть в даже в племенах, что приближает их к цивилизации больше нежели подход к сочинению законов и положений Конституции под конкретную ситуацию, под конкретного интересанта, и попросту существования законодательного рейдерства.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 22:01
К крадуцкому и прочим ворюгам-мародерам.
Додано: Пон 29 чер, 2020 22:06
А депутанты не должны будут с задекларированных сотен миллионов 9% уплатить, токо холопы с копеек?
Преступную власть - к ответу! Достали!
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