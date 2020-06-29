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Нові податки і контроль: як
влада буде рахувати доходи...

Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:55

Смешно,вы ещё мёртвых спросите где они заработали и налог на них наложите. Все налоги платятся при покупке товара. Предлагаю пощитать хто сколько съел за жизнь, ещё раз заплатить налог .
silversmmak
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:07

Ну логично было бы брать налог с капиталов, объяснить происхождение которых владелец не сможет. Например откуда у чиновника пару миллионов, усадьба и пару квартир в Киеве, в эквиваленте его зарплат за 500 лет.
alex_dvornichenko
 
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