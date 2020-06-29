Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 09:55
Смешно,вы ещё мёртвых спросите где они заработали и налог на них наложите. Все налоги платятся при покупке товара. Предлагаю пощитать хто сколько съел за жизнь, ещё раз заплатить налог .
Додано: Вів 30 чер, 2020 10:07
Ну логично было бы брать налог с капиталов, объяснить происхождение которых владелец не сможет. Например откуда у чиновника пару миллионов, усадьба и пару квартир в Киеве, в эквиваленте его зарплат за 500 лет.
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:06
alex_dvornichenko - С тех пор, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Следующими будут введены налоги на осадки: за простой дождь- 100 лир, за проливной дождь – 200 лир, за дождь с громом и молнией – 300 лир.
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