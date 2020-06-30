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Нові податки і контроль: як
влада буде рахувати доходи...

Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:55

Смешно,вы ещё мёртвых спросите где они заработали и налог на них наложите. Все налоги платятся при покупке товара. Предлагаю пощитать хто сколько съел за жизнь, ещё раз заплатить налог .
silversmmak
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:07

Ну логично было бы брать налог с капиталов, объяснить происхождение которых владелец не сможет. Например откуда у чиновника пару миллионов, усадьба и пару квартир в Киеве, в эквиваленте его зарплат за 500 лет.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:21

Не, ну полный бред. Авторы уже отложили на налоги? Или собираются построить состояния на отмазывании от налогов простых людишек? Похоже, просто бизнес.
andrrej
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:27

Мені здається діти граються на дитячому майданчику. В налоговій всі доходи відображаються. А от витрати і чи витрати з доходами співпадають це питання
kolarisa47
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:00

Я не смог доказать , что платил налоги в 1998-99 году, 3,14 из податковой отказались подтвердить и 18 месяцев стажа улетело, а я такой не один.
vatuga77
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:38

Пішли в дупу дебіли! Ви краще думаєте як менше красти від простого народу!
ANATOLIY 74
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:02

Re: Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи..

  ANATOLIY 74 написав:Пішли в дупу дебіли!
У тебя опечатка в слове зебилы.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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