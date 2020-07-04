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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 09:55
Смешно,вы ещё мёртвых спросите где они заработали и налог на них наложите. Все налоги платятся при покупке товара. Предлагаю пощитать хто сколько съел за жизнь, ещё раз заплатить налог .
Додано: Вів 30 чер, 2020 10:07
Ну логично было бы брать налог с капиталов, объяснить происхождение которых владелец не сможет. Например откуда у чиновника пару миллионов, усадьба и пару квартир в Киеве, в эквиваленте его зарплат за 500 лет.
Додано: Вів 30 чер, 2020 19:21
Не, ну полный бред. Авторы уже отложили на налоги? Или собираются построить состояния на отмазывании от налогов простых людишек? Похоже, просто бизнес.
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:27
Мені здається діти граються на дитячому майданчику. В налоговій всі доходи відображаються. А от витрати і чи витрати з доходами співпадають це питання
Додано: Вів 30 чер, 2020 22:00
Я не смог доказать , что платил налоги в 1998-99 году, 3,14 из податковой отказались подтвердить и 18 месяцев стажа улетело, а я такой не один.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:38
Пішли в дупу дебіли! Ви краще думаєте як менше красти від простого народу!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:02
Re: Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи..
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 05 лип, 2020 01:47
Це щоб совість не мучила, зі свіженакраденого у народу сплачуємо 9% і амністія. А чи не хоче ДБР перевірити ініціатора такого законопроекту???
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:04
Корупційні гроші стануть легальними за незначний відсоток.а роботяга ще декілька раз заплатить +штрафи за помилки в декларації.
Додано: Пон 06 лип, 2020 12:16
Re: Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи..
За роботягу декларацию делает бухгалтер, он же и платит штрафы при ошибках.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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