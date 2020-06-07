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Покарання за борги з комуналки - пояснення Кабміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 чер, 2020 22:40
Пропонуємо до обговорення:
В уряді розповіли про правила, які можуть ввести восени
Дивися повний текст Покарання за борги з комуналки - пояснення Кабміну
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Додано: Нед 28 чер, 2020 22:43
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