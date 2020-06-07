В уряді розповіли про правила, які можуть ввести восени
Дивися повний текст Покарання за борги з комуналки - пояснення Кабміну.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 22:40
Покарання за борги з комуналки - пояснення Кабміну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Покарання за борги з комуналки - пояснення Кабміну.
Додано: Пон 29 чер, 2020 00:13
Забавно написана статья. Опубликованы типа как три "мифа", которые тут-же сразу развеиваются и превращаются в реальность. То есть:
1-ый "миф"- Если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, превышает 20 размеров минимальной заработной платы, то обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, осуществляется.
2-ой "миф"- По решению суда может быть удержано 50% зарплаты, если дело дойдет до суда и не будет составлен, по тем или иным причинам, договор реструктуризации.
3-ий "миф"- В первую очередь пострадают малообеспеченные слои населения, которым не платят субсидии... да и которым платят в принципе тоже несладко будет : )
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