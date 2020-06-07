RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Покарання за борги з
комуналки - пояснення Кабміну

Покарання за борги з комуналки - пояснення Кабміну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 22:40

Покарання за борги з комуналки - пояснення Кабміну

Пропонуємо до обговорення:
В уряді розповіли про правила, які можуть ввести восени

Дивися повний текст Покарання за борги з комуналки - пояснення Кабміну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88993
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 22:43

Апофеоз абсурда. Страна построенная на мифах.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9802
З нами з: 03.11.08
Подякував: 719 раз.
Подякували: 2114 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 00:13

Забавно написана статья. Опубликованы типа как три "мифа", которые тут-же сразу развеиваются и превращаются в реальность. То есть:
1-ый "миф"- Если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, превышает 20 размеров минимальной заработной платы, то обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, осуществляется.
2-ой "миф"- По решению суда может быть удержано 50% зарплаты, если дело дойдет до суда и не будет составлен, по тем или иным причинам, договор реструктуризации.
3-ий "миф"- В первую очередь пострадают малообеспеченные слои населения, которым не платят субсидии... да и которым платят в принципе тоже несладко будет : )
Forum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 341
З нами з: 30.11.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 06:38

Беру пример с президента: "я вам ничего не должен"

https://www.youtube.com/watch?v=tTOJGDkhB8o
demon0983886848
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 06.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 09:41

ліквідуйте монополізм а тоді беріться за покарання.
а то прийдеться народові братися за покарання обдовбаної влади без розуму і совісті.
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 236
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 09:58

А коли це стало можливим позбавляти людину єдиного наявного у нього житла? Коли це ждівська влада встигла змінити наші закони та конституцію?
silver_arrow_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 197
З нами з: 08.08.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:21

Старые долги должны платить по старым законам, новые по новым. Если хотят использовать новый закон, должны списать старые долги.
122kiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 53
З нами з: 14.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:42

  silver_arrow_ua написав:А коли це стало можливим позбавляти людину єдиного наявного у нього житла? Коли це ждівська влада встигла змінити наші закони та конституцію?

А коли стало можливим користуватися послугами та не платити?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2197
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:21

А в чём проблема предоставлять коммунальные услуги только по предоплате? И не будет никаких долгов. Или тогда выяснится, что большинству многие из этих услуг и даром не нужны по таким заоблачным ценам?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2128
З нами з: 26.02.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:24

  0mage0 написав:
  silver_arrow_ua написав:А коли це стало можливим позбавляти людину єдиного наявного у нього житла? Коли це ждівська влада встигла змінити наші закони та конституцію?

А коли стало можливим користуватися послугами та не платити?
А что значить ".....користуватися послугами та не платити".Сколько могут,столько и платять,остальное от лукавого.Вы ж на рынке платите на сколько вы платежеспособны или разворачиваетесь и уходите к другому продавцу.Здесь ни того,ни другого-нету.А те кто платит всё и всегда, по этим счетам...так может у них денег,как у дурака-махорки,красиво жить не запретишь!
chumakcm1430
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 27.08.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада списала борги старого енергоринку
R2 » Сер 17 чер, 2020 16:26
5 758
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 15:19
N0mad
За борги з комуналки пропонують арештовувати частину... 1, 2
R2 » Сер 17 чер, 2020 13:16
15 1027
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 14:00
ruvex
Борги за воду почнуть стягувати колектори 1, 2
R2 » Нед 07 чер, 2020 17:46
16 1509
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 чер, 2020 23:38
ivanovdmitrich

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16566)
29.06.2020 13:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.