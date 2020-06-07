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Покарання за борги з
комуналки - пояснення Кабміну

Покарання за борги з комуналки - пояснення Кабміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:19

  Амвросий написав:А в чём проблема предоставлять коммунальные услуги только по предоплате? И не будет никаких долгов. Или тогда выяснится, что большинству многие из этих услуг и даром не нужны по таким заоблачным ценам?

А многие предоставляются не в полном объеме или вообще не предоставляются.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:17

Такие законы нарушают права человека. И за это ответят (я надеюсь) те, кто принимает такие законы. Людям навязываются услуги по диким ценам, а потом "судебными" решениями обязывают за них платить, вплоть до ареста зарплаты, ограничения прав. Отказаться, например, от услуги центрального отопления практически нет возможности, потому что 50% квартир (в основном пенсионеры) получают субсидию и им невыгодно думать об альтернативных источниках тепла. Порошенко и Розенко оказались ангелами по сравнению с Зе-геноцидом.
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