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Покарання за борги з комуналки - пояснення Кабміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 чер, 2020 16:17
Такие законы нарушают права человека. И за это ответят (я надеюсь) те, кто принимает такие законы. Людям навязываются услуги по диким ценам, а потом "судебными" решениями обязывают за них платить, вплоть до ареста зарплаты, ограничения прав. Отказаться, например, от услуги центрального отопления практически нет возможности, потому что 50% квартир (в основном пенсионеры) получают субсидию и им невыгодно думать об альтернативных источниках тепла. Порошенко и Розенко оказались ангелами по сравнению с Зе-геноцидом.
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ygn
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Додано: Пон 29 чер, 2020 18:15
122kiev
Совершенно верно, закон обратной силы не имеет.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 10:36
ygn написав:
Такие законы нарушают права человека. И за это ответят (я надеюсь) те, кто принимает такие законы. Людям навязываются услуги по диким ценам, а потом "судебными" решениями обязывают за них платить, вплоть до ареста зарплаты, ограничения прав. Отказаться, например, от услуги центрального отопления практически нет возможности, потому что 50% квартир (в основном пенсионеры) получают субсидию и им невыгодно думать об альтернативных источниках тепла
. Порошенко и Розенко оказались ангелами по сравнению с Зе-геноцидом.
Но выход все же есть: продавать любимый бабушкин хрущ и переезжать в новострой с отоплением по счетчику. Или в частный дом -- его хоть вообще не топить можно.
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_hunter
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Додано: Вів 30 чер, 2020 10:57
_hunter написав:
Но выход все же есть: продавать любимый бабушкин хрущ и переезжать в новострой с отоплением по счетчику. Или в частный дом -- его хоть вообще не топить можно.
Твої браття по розуму вже і собак рекомендовали продавати!
Йшов би ти до Лещенка, в нього гарна "рука", ви б там один одному розм"яли б одне місце
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change_pm
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Додано: Вів 30 чер, 2020 11:01
Предыдущий ****** хвастался о поднятии коммуналки на 100%, хотя МВФ просила на 75%. Так может 50% от стоимости коммуналки будет платить Петя?????????
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Галина441
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Додано: Вів 30 чер, 2020 11:57
change_pm написав: _hunter написав:
Но выход все же есть: продавать любимый бабушкин хрущ и переезжать в новострой с отоплением по счетчику. Или в частный дом -- его хоть вообще не топить можно.
Твої браття по розуму вже і собак рекомендовали продавати!
Йшов би ти до Лещенка, в нього гарна "рука", ви б там один одному розм"яли б одне місце
Глубина аргументации просто поражает... -- на каникулах заняться вообще нечем, как я вижу?..
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_hunter
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