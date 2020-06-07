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Покарання за борги з
комуналки - пояснення Кабміну

Покарання за борги з комуналки - пояснення Кабміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:17

Такие законы нарушают права человека. И за это ответят (я надеюсь) те, кто принимает такие законы. Людям навязываются услуги по диким ценам, а потом "судебными" решениями обязывают за них платить, вплоть до ареста зарплаты, ограничения прав. Отказаться, например, от услуги центрального отопления практически нет возможности, потому что 50% квартир (в основном пенсионеры) получают субсидию и им невыгодно думать об альтернативных источниках тепла. Порошенко и Розенко оказались ангелами по сравнению с Зе-геноцидом.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:15

122kiev
Совершенно верно, закон обратной силы не имеет.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:36

  ygn написав:Такие законы нарушают права человека. И за это ответят (я надеюсь) те, кто принимает такие законы. Людям навязываются услуги по диким ценам, а потом "судебными" решениями обязывают за них платить, вплоть до ареста зарплаты, ограничения прав. Отказаться, например, от услуги центрального отопления практически нет возможности, потому что 50% квартир (в основном пенсионеры) получают субсидию и им невыгодно думать об альтернативных источниках тепла. Порошенко и Розенко оказались ангелами по сравнению с Зе-геноцидом.

Но выход все же есть: продавать любимый бабушкин хрущ и переезжать в новострой с отоплением по счетчику. Или в частный дом -- его хоть вообще не топить можно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:57

  _hunter написав:Но выход все же есть: продавать любимый бабушкин хрущ и переезжать в новострой с отоплением по счетчику. Или в частный дом -- его хоть вообще не топить можно.

Твої браття по розуму вже і собак рекомендовали продавати!
Йшов би ти до Лещенка, в нього гарна "рука", ви б там один одному розм"яли б одне місце :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:01

Предыдущий ****** хвастался о поднятии коммуналки на 100%, хотя МВФ просила на 75%. Так может 50% от стоимости коммуналки будет платить Петя?????????
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:57

  change_pm написав:
  _hunter написав:Но выход все же есть: продавать любимый бабушкин хрущ и переезжать в новострой с отоплением по счетчику. Или в частный дом -- его хоть вообще не топить можно.

Твої браття по розуму вже і собак рекомендовали продавати!
Йшов би ти до Лещенка, в нього гарна "рука", ви б там один одному розм"яли б одне місце :lol:

Глубина аргументации просто поражает... -- на каникулах заняться вообще нечем, как я вижу?.. :oops:
_hunter
 
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  #<12
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