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Покарання за борги з комуналки - пояснення Кабміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 чер, 2020 16:17
Такие законы нарушают права человека. И за это ответят (я надеюсь) те, кто принимает такие законы. Людям навязываются услуги по диким ценам, а потом "судебными" решениями обязывают за них платить, вплоть до ареста зарплаты, ограничения прав. Отказаться, например, от услуги центрального отопления практически нет возможности, потому что 50% квартир (в основном пенсионеры) получают субсидию и им невыгодно думать об альтернативных источниках тепла. Порошенко и Розенко оказались ангелами по сравнению с Зе-геноцидом.
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ygn
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Додано: Пон 29 чер, 2020 18:15
122kiev
Совершенно верно, закон обратной силы не имеет.
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75stasstas75
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Додано: Вів 30 чер, 2020 10:36
ygn написав:
Такие законы нарушают права человека. И за это ответят (я надеюсь) те, кто принимает такие законы. Людям навязываются услуги по диким ценам, а потом "судебными" решениями обязывают за них платить, вплоть до ареста зарплаты, ограничения прав. Отказаться, например, от услуги центрального отопления практически нет возможности, потому что 50% квартир (в основном пенсионеры) получают субсидию и им невыгодно думать об альтернативных источниках тепла
. Порошенко и Розенко оказались ангелами по сравнению с Зе-геноцидом.
Но выход все же есть: продавать любимый бабушкин хрущ и переезжать в новострой с отоплением по счетчику. Или в частный дом -- его хоть вообще не топить можно.
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_hunter
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Додано: Вів 30 чер, 2020 10:57
_hunter написав:
Но выход все же есть: продавать любимый бабушкин хрущ и переезжать в новострой с отоплением по счетчику. Или в частный дом -- его хоть вообще не топить можно.
Твої браття по розуму вже і собак рекомендовали продавати!
Йшов би ти до Лещенка, в нього гарна "рука", ви б там один одному розм"яли б одне місце
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change_pm
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Додано: Вів 30 чер, 2020 11:01
Предыдущий ****** хвастался о поднятии коммуналки на 100%, хотя МВФ просила на 75%. Так может 50% от стоимости коммуналки будет платить Петя?????????
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Галина441
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Додано: Вів 30 чер, 2020 11:57
change_pm написав: _hunter написав:
Но выход все же есть: продавать любимый бабушкин хрущ и переезжать в новострой с отоплением по счетчику. Или в частный дом -- его хоть вообще не топить можно.
Твої браття по розуму вже і собак рекомендовали продавати!
Йшов би ти до Лещенка, в нього гарна "рука", ви б там один одному розм"яли б одне місце
Глубина аргументации просто поражает... -- на каникулах заняться вообще нечем, как я вижу?..
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_hunter
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Додано: Чет 02 лип, 2020 00:32
_hunter написав: ygn написав:
Такие законы нарушают права человека. И за это ответят (я надеюсь) те, кто принимает такие законы. Людям навязываются услуги по диким ценам, а потом "судебными" решениями обязывают за них платить, вплоть до ареста зарплаты, ограничения прав. Отказаться, например, от услуги центрального отопления практически нет возможности, потому что 50% квартир (в основном пенсионеры) получают субсидию и им невыгодно думать об альтернативных источниках тепла
. Порошенко и Розенко оказались ангелами по сравнению с Зе-геноцидом.
Но выход все же есть: продавать любимый бабушкин хрущ и переезжать в новострой с отоплением по счетчику. Или в частный дом -- его хоть вообще не топить можно.
Виденье вашего выход из ситуации:
Точно в духе партхозжулья,которые у руля с 90-х гг. и по ныне.А ещё бы жрать бы всем по-меньше,в год экономия то какая.Отсюда и туалеты с их аксессуарами-прочь... за ненадобностью!!!"Excellente solution"!!!!!
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chumakcm1430
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:41
chumakcm1430 написав:
_hunter написав: ygn написав:
Такие законы нарушают права человека. И за это ответят (я надеюсь) те, кто принимает такие законы. Людям навязываются услуги по диким ценам, а потом "судебными" решениями обязывают за них платить, вплоть до ареста зарплаты, ограничения прав. Отказаться, например, от услуги центрального отопления практически нет возможности, потому что 50% квартир (в основном пенсионеры) получают субсидию и им невыгодно думать об альтернативных источниках тепла
. Порошенко и Розенко оказались ангелами по сравнению с Зе-геноцидом.
Но выход все же есть: продавать любимый бабушкин хрущ и переезжать в новострой с отоплением по счетчику. Или в частный дом -- его хоть вообще не топить можно.
Виденье вашего выход из ситуации:
Точно в духе партхозжулья,которые у руля с 90-х гг. и по ныне.А ещё бы жрать бы всем по-меньше,в год экономия то какая.Отсюда и туалеты с их аксессуарами-прочь... за ненадобностью!!!"Excellente solution"!!!!!
Так а "правильный"-то вариант какой? -- сидеть на попе ровно (и копить долги) ноя на всех форумах? Почему меня (как часть государства) должна волновать проблема пенсионеров в хрущах?
-- создавайте ОСББ -- и отключайтесь от отопления хоть всем домом хоть отдельными парадными.
Не получается создать? -- вы в этом доме -- меньшенство. А проблемы меньшинств никого не интересуют.
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_hunter
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Додано: Нед 05 лип, 2020 15:42
_hunter: Правильно Вас (как часть государства)не должна волновать проблема пенсионеров в хрущах.Вы только "член" государства,а само государство это-"мозг",вот поэтому волновать это должно само Государство,так как проблема "хрущей" из прошлого перетянута в настоящее.И какая гарантия,что и с новостроями,ОСББ и всякой лабудой не будет таких же проблем в будущем(раньше тоже думали,что скоро светлое будущее).А ваше предложение в стиле "цель оправдывает средства",это не решение системных проблем. ""....Так а "правильный"-то вариант какой? -- сидеть на попе ровно (и копить долги) ноя на всех форумах?".Для Вас могу предложить вариант.....чем больше доход,тем больше коммуналка,независимо от кв.метров.Есть 10тыс.-25%, 20тыс.-30% заплати ЖКХ(а живи,хоть в хруще,хоть на вилле).И так в прогресси...........1млн.-70% отдай,что осталось на жизнь хватит...и т.д.Государству и ЖКХ только-профит от этого.Тогда я гляну,как Вас будет волновать( как части или члена) государства,проблема хрущёвок и меньшинства.
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chumakcm1430
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