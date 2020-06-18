Покарання за борги з комуналки - пояснення Кабміну

Додано: Нед 05 лип, 2020 15:42

_hunter: Правильно Вас (как часть государства)не должна волновать проблема пенсионеров в хрущах.Вы только "член" государства,а само государство это-"мозг",вот поэтому волновать это должно само Государство,так как проблема "хрущей" из прошлого перетянута в настоящее.И какая гарантия,что и с новостроями,ОСББ и всякой лабудой не будет таких же проблем в будущем(раньше тоже думали,что скоро светлое будущее).А ваше предложение в стиле "цель оправдывает средства",это не решение системных проблем. ""....Так а "правильный"-то вариант какой? -- сидеть на попе ровно (и копить долги) ноя на всех форумах?".Для Вас могу предложить вариант.....чем больше доход,тем больше коммуналка,независимо от кв.метров.Есть 10тыс.-25%, 20тыс.-30% заплати ЖКХ(а живи,хоть в хруще,хоть на вилле).И так в прогресси...........1млн.-70% отдай,что осталось на жизнь хватит...и т.д.Государству и ЖКХ только-профит от этого.Тогда я гляну,как Вас будет волновать( как части или члена) государства,проблема хрущёвок и меньшинства.