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Покарання за борги з
комуналки - пояснення Кабміну

Покарання за борги з комуналки - пояснення Кабміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:17

Такие законы нарушают права человека. И за это ответят (я надеюсь) те, кто принимает такие законы. Людям навязываются услуги по диким ценам, а потом "судебными" решениями обязывают за них платить, вплоть до ареста зарплаты, ограничения прав. Отказаться, например, от услуги центрального отопления практически нет возможности, потому что 50% квартир (в основном пенсионеры) получают субсидию и им невыгодно думать об альтернативных источниках тепла. Порошенко и Розенко оказались ангелами по сравнению с Зе-геноцидом.
ygn
 
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122kiev
Совершенно верно, закон обратной силы не имеет.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:36

  ygn написав:Такие законы нарушают права человека. И за это ответят (я надеюсь) те, кто принимает такие законы. Людям навязываются услуги по диким ценам, а потом "судебными" решениями обязывают за них платить, вплоть до ареста зарплаты, ограничения прав. Отказаться, например, от услуги центрального отопления практически нет возможности, потому что 50% квартир (в основном пенсионеры) получают субсидию и им невыгодно думать об альтернативных источниках тепла. Порошенко и Розенко оказались ангелами по сравнению с Зе-геноцидом.

Но выход все же есть: продавать любимый бабушкин хрущ и переезжать в новострой с отоплением по счетчику. Или в частный дом -- его хоть вообще не топить можно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:57

  _hunter написав:Но выход все же есть: продавать любимый бабушкин хрущ и переезжать в новострой с отоплением по счетчику. Или в частный дом -- его хоть вообще не топить можно.

Твої браття по розуму вже і собак рекомендовали продавати!
Йшов би ти до Лещенка, в нього гарна "рука", ви б там один одному розм"яли б одне місце :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:01

Предыдущий ****** хвастался о поднятии коммуналки на 100%, хотя МВФ просила на 75%. Так может 50% от стоимости коммуналки будет платить Петя?????????
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:57

  change_pm написав:
  _hunter написав:Но выход все же есть: продавать любимый бабушкин хрущ и переезжать в новострой с отоплением по счетчику. Или в частный дом -- его хоть вообще не топить можно.

Твої браття по розуму вже і собак рекомендовали продавати!
Йшов би ти до Лещенка, в нього гарна "рука", ви б там один одному розм"яли б одне місце :lol:

Глубина аргументации просто поражает... -- на каникулах заняться вообще нечем, как я вижу?.. :oops:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:32

  _hunter написав:
  ygn написав:Такие законы нарушают права человека. И за это ответят (я надеюсь) те, кто принимает такие законы. Людям навязываются услуги по диким ценам, а потом "судебными" решениями обязывают за них платить, вплоть до ареста зарплаты, ограничения прав. Отказаться, например, от услуги центрального отопления практически нет возможности, потому что 50% квартир (в основном пенсионеры) получают субсидию и им невыгодно думать об альтернативных источниках тепла. Порошенко и Розенко оказались ангелами по сравнению с Зе-геноцидом.

Но выход все же есть: продавать любимый бабушкин хрущ и переезжать в новострой с отоплением по счетчику. Или в частный дом -- его хоть вообще не топить можно.


Виденье вашего выход из ситуации:
Точно в духе партхозжулья,которые у руля с 90-х гг. и по ныне.А ещё бы жрать бы всем по-меньше,в год экономия то какая.Отсюда и туалеты с их аксессуарами-прочь... за ненадобностью!!!"Excellente solution"!!!!!
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:41

  chumakcm1430 написав:
  _hunter написав:
  ygn написав:Такие законы нарушают права человека. И за это ответят (я надеюсь) те, кто принимает такие законы. Людям навязываются услуги по диким ценам, а потом "судебными" решениями обязывают за них платить, вплоть до ареста зарплаты, ограничения прав. Отказаться, например, от услуги центрального отопления практически нет возможности, потому что 50% квартир (в основном пенсионеры) получают субсидию и им невыгодно думать об альтернативных источниках тепла. Порошенко и Розенко оказались ангелами по сравнению с Зе-геноцидом.

Но выход все же есть: продавать любимый бабушкин хрущ и переезжать в новострой с отоплением по счетчику. Или в частный дом -- его хоть вообще не топить можно.


Виденье вашего выход из ситуации:
Точно в духе партхозжулья,которые у руля с 90-х гг. и по ныне.А ещё бы жрать бы всем по-меньше,в год экономия то какая.Отсюда и туалеты с их аксессуарами-прочь... за ненадобностью!!!"Excellente solution"!!!!!

Так а "правильный"-то вариант какой? -- сидеть на попе ровно (и копить долги) ноя на всех форумах? Почему меня (как часть государства) должна волновать проблема пенсионеров в хрущах?
-- создавайте ОСББ -- и отключайтесь от отопления хоть всем домом хоть отдельными парадными.
Не получается создать? -- вы в этом доме -- меньшенство. А проблемы меньшинств никого не интересуют.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:42

_hunter: Правильно Вас (как часть государства)не должна волновать проблема пенсионеров в хрущах.Вы только "член" государства,а само государство это-"мозг",вот поэтому волновать это должно само Государство,так как проблема "хрущей" из прошлого перетянута в настоящее.И какая гарантия,что и с новостроями,ОСББ и всякой лабудой не будет таких же проблем в будущем(раньше тоже думали,что скоро светлое будущее).А ваше предложение в стиле "цель оправдывает средства",это не решение системных проблем. ""....Так а "правильный"-то вариант какой? -- сидеть на попе ровно (и копить долги) ноя на всех форумах?".Для Вас могу предложить вариант.....чем больше доход,тем больше коммуналка,независимо от кв.метров.Есть 10тыс.-25%, 20тыс.-30% заплати ЖКХ(а живи,хоть в хруще,хоть на вилле).И так в прогресси...........1млн.-70% отдай,что осталось на жизнь хватит...и т.д.Государству и ЖКХ только-профит от этого.Тогда я гляну,как Вас будет волновать( как части или члена) государства,проблема хрущёвок и меньшинства.
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:18

  chumakcm1430 написав:_hunter: Правильно Вас (как часть государства)не должна волновать проблема пенсионеров в хрущах.Вы только "член" государства,а само государство это-"мозг",вот поэтому волновать это должно само Государство,так как проблема "хрущей" из прошлого перетянута в настоящее.И какая гарантия,что и с новостроями,ОСББ и всякой лабудой не будет таких же проблем в будущем(раньше тоже думали,что скоро светлое будущее).А ваше предложение в стиле "цель оправдывает средства",это не решение системных проблем. ""....Так а "правильный"-то вариант какой? -- сидеть на попе ровно (и копить долги) ноя на всех форумах?".Для Вас могу предложить вариант.....чем больше доход,тем больше коммуналка,независимо от кв.метров.Есть 10тыс.-25%, 20тыс.-30% заплати ЖКХ(а живи,хоть в хруще,хоть на вилле).И так в прогресси...........1млн.-70% отдай,что осталось на жизнь хватит...и т.д.Государству и ЖКХ только-профит от этого.Тогда я гляну,как Вас будет волновать( как части или члена) государства,проблема хрущёвок и меньшинства.

Государство "проблема хрущей" волнует еще меньше: будут долги -- будут выселять. И не нужно с реновацией заморачиваться да подменное жилье искать. Все просто.

Каких "таких же"? -- нормокубов? -- счетчики гарантия.

Пробовали уже. Единственный результат -- уход в тень.
_hunter
 
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