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Експерти назвали найбільш
затребувану вакансію минулого...

Експерти назвали найбільш затребувану вакансію минулого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 00:48

Експерти назвали найбільш затребувану вакансію минулого...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти назвали найбільш затребувану вакансію в минулому місяці.

Дивися повний текст Експерти назвали найбільш затребувану вакансію минулого місяця.
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