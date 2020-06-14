Про це "розповів": міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Дивися повний текст Як подорожувати світом після карантину.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 05:23
Як подорожувати світом після карантину
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Дивися повний текст Як подорожувати світом після карантину.
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