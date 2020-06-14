RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як подорожувати
світом після карантину

Як подорожувати світом після карантину
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 05:23

Як подорожувати світом після карантину

Пропонуємо до обговорення:
Про це "розповів": міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Дивися повний текст Як подорожувати світом після карантину.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88989
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порушення карантину: суд просить роз'яснити, чи можна...
R2 » П'ят 19 чер, 2020 12:45
1 128
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 12:46
Igorten
Відновлення України після коронакризи може затягнутися...
R2 » Нед 14 чер, 2020 18:53
7 713
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 чер, 2020 08:55
mulder_vik
Хто найбільше постраждав від карантину (інфографіка)
R2 » Нед 14 чер, 2020 22:06
1 373
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 чер, 2020 22:06
amorroma_amorroma

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.