Станом на 1 травня 2020 року загальна заборгованість за комунальні послуги в Україні перевищила 63 млрд грн.
Дивися повний текст Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 чер, 2020 10:14
Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд гривень.
Додано: Пон 29 чер, 2020 10:20
С этой сумы реальные долги - 5-10% остольеное закончился срок иск давности есть акты и претензии к качеству услуг умерли и т.д. проще считать по решениям судов сумму чем по дог реструктуризации
Додано: Пон 29 чер, 2020 11:19
Старые долги должны платить по старым законам, новые по новым. Если хотят использовать новый закон, должны списать старые долги.
|