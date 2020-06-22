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Українці заборгували за
комуналку понад 63 млрд гривень

Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 10:14

Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 травня 2020 року загальна заборгованість за комунальні послуги в Україні перевищила 63 млрд грн.

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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 10:20

С этой сумы реальные долги - 5-10% остольеное закончился срок иск давности есть акты и претензии к качеству услуг умерли и т.д. проще считать по решениям судов сумму чем по дог реструктуризации
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:19

Старые долги должны платить по старым законам, новые по новым. Если хотят использовать новый закон, должны списать старые долги.
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