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З’явилися зображення новітніх
кросоверів від Toyota (фото)

З’явилися зображення новітніх кросоверів від Toyota (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:13

З’явилися зображення новітніх кросоверів від Toyota (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Японська компанія працює над новими автомобілями.

Дивися повний текст З’явилися зображення новітніх кросоверів від Toyota (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:14

с теслы скопировали?))
vitaliy_panchuk
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