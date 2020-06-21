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Дивися повний текст Чому забудовники обіцяють покупцям одну інфраструктуру, а будують іншу.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 13:34
Чому забудовники обіцяють покупцям одну інфраструктуру,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому забудовники обіцяють покупцям одну інфраструктуру, а будують іншу.
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:39
Імхо все просто. Забудовники щось поклали на тєрпіл, ось і все
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