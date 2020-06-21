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Чому забудовники обіцяють
покупцям одну інфраструктуру,...

Чому забудовники обіцяють покупцям одну інфраструктуру,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:34

Чому забудовники обіцяють покупцям одну інфраструктуру,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "100realty.ua":https://100realty.ua/.

Дивися повний текст Чому забудовники обіцяють покупцям одну інфраструктуру, а будують іншу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:39

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "100realty.ua":https://100realty.ua/.

Дивися повний текст Чому забудовники обіцяють покупцям одну інфраструктуру, а будують іншу.

Імхо все просто. Забудовники щось поклали на тєрпіл, ось і все :lol:
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