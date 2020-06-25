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Доходи українців вперше за три
роки припинили зростати - НБУ

Доходи українців вперше за три роки припинили зростати - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:11

Доходи українців вперше за три роки припинили зростати - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Після послаблення карантину зростання зарплат малоймовірно

Дивися повний текст Доходи українців вперше за три роки припинили зростати - НБУ.
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