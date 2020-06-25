|
|
Доходи українців вперше за три роки припинили зростати - НБУ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 чер, 2020 16:11
Пропонуємо до обговорення:
Після послаблення карантину зростання зарплат малоймовірно
Дивися повний текст Доходи українців вперше за три роки припинили зростати - НБУ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88995
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор