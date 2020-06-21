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Скільки часу треба на відновлення світової економіки:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 чер, 2020 16:40
Пропонуємо до обговорення:
Пандемія коронавіруса не призведе до суттєвого обмеження глобалізації та збитків для світової економіки й фінансових ринків.
Дивися повний текст Скільки часу треба на відновлення світової економіки: прогноз Dragon Capital
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Додано: Пон 29 чер, 2020 16:41
Главное что бы не было войны или нового майдана.
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