Пандемія коронавіруса не призведе до суттєвого обмеження глобалізації та збитків для світової економіки й фінансових ринків.
Дивися повний текст Скільки часу треба на відновлення світової економіки: прогноз Dragon Capital.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 16:40
Скільки часу треба на відновлення світової економіки:...
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Дивися повний текст Скільки часу треба на відновлення світової економіки: прогноз Dragon Capital.
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