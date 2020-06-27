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Ми боремося за низькі кредити для бізнесу – Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 чер, 2020 17:48
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Херсонщину заявив, що боротиметься за низькі кредити для вітчизняного бізнесу.
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