Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Херсонщину заявив, що боротиметься за низькі кредити для вітчизняного бізнесу.
Дивися повний текст Ми боремося за низькі кредити для бізнесу – Зеленський.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 17:48
Ми боремося за низькі кредити для бізнесу – Зеленський
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ми боремося за низькі кредити для бізнесу – Зеленський.
Додано: Пон 29 чер, 2020 20:43
Учитывая что депозитные ставки в банках 5%, будет много желающих забрать депозиты из банков и вложить в бизнес. Так что эти кредиты под 5-9% врядли кому-то нужны.
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